Syntellix-Produkt als "Quantensprung in der Implantologie" mit German Innovation Award in Gold ausgezeichnet (FOTO)

Hannover (ots) - Auszeichnung des Rat für Formgebung bewertet Innovationshöhe, Anwendernutzen und Wirtschaftlichkeit von Produkten/Dienstleistungen - Experten-Jury entscheidet über Preisträger, beurteilt MAGNEZIX® Pin als "Quantensprung in der Implantologie" - German Innovation Award bestätigt damit Technologieführerschaft und Nutzerorientierung von Syntellix

Zum zweiten Mal wurden in der vergangenen Woche (am 28. Mai), im Rahmen einer feierlichen Gala-Veranstaltung im Technikmuseum in Berlin die Preisträger des German Innovation Award geehrt. Mehr als 350 geladene Gäste aus Wirtschaft, Politik und Medien folgten der exklusiven Einladung. Ausrichter des Innovationspreises ist der Rat für Formgebung, der 1953 auf Initiative des Deutschen Bundestages gegründet wurde.

Zu den Gewinnern des Abends zählte die Syntellix AG: Das hoch innovative Medizintechnik-Unternehmen aus Hannover überzeugte die Jury mit seinem Magnesiumimplantat "MAGNEZIX® Pin" und wurde dafür in der Kategorie "Excellence in Business to Business - Medical Technologies" mit dem German Innovation Award in "Gold" ausgezeichnet.

Die MAGNEZIX® Pins sind - wie das gesamte, aus der innovativen, weltweit einzigartigen Magnesiumlegierung MAGNEZIX® hergestellte Produktsortiment von Syntellix - entwickelt worden, um Chirurgen und Patienten fortschrittliche Implantate mit einer bis dato unerreichten Kombination aus metallischer Stabilität und gleichzeitiger Abbaubarkeit und Biokompatibilität zur Verfügung stellen zu können. In aktuellen Veröffentlichungen zu verschiedenen klinischen Anwendungen werden MAGNEZIX® Implantate von Medizinern als vorteilhaft bzw. als klinisch überlegen gegenüber herkömmlichen Titanimplantaten bewertet.

"MAGNEZIX® Pin", ein bioabsorbierbares Metallimplantat auf Magnesiumbasis, löst sich im Knochen komplett auf. Das erspart dem Patienten die zweite Operation, bei der herkömmliche Metallimplantate wieder entfernt werden. MAGNEZIX® Pins werden hingegen vom Körper absorbiert und in körpereigenes Knochengewebe umgewandelt. Auf diese Weise wird der Heilungsprozess sogar noch unterstützt. Magnesium wirkt zudem infekthemmend und ist gut verträglich: Ein "Quantensprung in der Implantologie", so die Begründung der Jury des German Innovation Award für die Verleihung der bedeutsamen Auszeichnung an Syntellix.

Mit dem German Innovation Award zeichnet der Rat für Formgebung zukunftsweisende Innovationen aus, die nachhaltig Wirkung zeigen und für den Nutzer einen Mehrwert bieten. Insgesamt gab es 695 Innovations-Kandidaten, darunter von Branchenriesen wie Samsung, Bosch, der Deutschen Telekom oder dem Schweizer Konzern ABB - genauso wie von Hidden Champions und Start-ups.

"Im Mittelpunkt der Bewertung der eingereichten Innovationen steht die Nutzerzentrierung. Sie ist das Differenzierungsmerkmal des German Innovation Award", erklärt Andrej Kupetz, Hauptgeschäftsführer des Rat für Formgebung. Die Bewertungskriterien des German Innovation Award umfassen Themen wie Innovationshöhe, Anwendernutzen und Wirtschaftlichkeit. Die Innovationsstrategie sollte Aspekte wie soziale, ökologische, ökonomische Nachhaltigkeit und den Energie- und Ressourceneinsatz berücksichtigen. Über die Gewinner hat eine hochkarätig besetzte Jury entschieden - darunter Physiker, Patentberater, Informatiker, Finanzierungspezialisten, Produktdesigner, Technologie-Historiker und Marketeers. "Damit garantieren wir eine individuelle, neutrale und professionelle Bewertung", betont Kupetz.

"Die Auszeichnung beim German Innovation Award bedeutet für uns eine große Ehre und auch eine große Verpflichtung", erklärte Prof. Dr. Utz Claassen, CEO von Syntellix, am Abend der Preisverleihung. "Denn wir sehen sie als eine weitere Bestätigung dafür, dass unsere Magnesium-Technologie das Potenzial besitzt, konventionelle Titan-, Stahl- oder Polymerimplantate abzulösen und langfristig zu ersetzen. Damit aber Patienten auf der ganzen Welt davon flächendeckend profitieren können, ist noch ein anspruchsvoller Weg zu gehen - die heutige Auszeichnung wird insofern ein weiterer Ansporn für uns sein, unseren erfolgreichen Weg zum Wohle von Patienten rund um den Globus konsequent weiterzugehen und erfolgreich zu vollenden."

Über den Rat für Formgebung:

Initiiert und durchgeführt wird der German Innovation Award vom Rat für Formgebung, der 1953 vom Deutschen Bundestag ins Leben gerufen und vom Bundesverband der Deutschen Industrie gestiftet wurde. Seit nunmehr 66 Jahren verfolgt die Stiftung das Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen zu fördern.

Mit seinen Wettbewerben, Ausstellungen, Konferenzen, Seminaren und Publikationen leistet er einen entscheidenden Beitrag zum Wissenstransfer rund um das Thema Design, Innovation und Marke. Dem Stifterkreis des Rat für Formgebung gehören aktuell über 300 in- und ausländische Unternehmen an, die mehr als drei Millionen Mitarbeiter beschäftigen.

Über Syntellix:

Die Syntellix AG ist ein international tätiges, dynamisch wachsendes Medizintechnik-Unternehmen mit Sitz in Hannover. Das Unternehmen ist auf Forschung, Entwicklung und Vermarktung/Vertrieb von hochinnovativen transformierbaren metallischen Implantaten spezialisiert. Die Produkte aus dem patentierten Material MAGNEZIX® sind einzigartig und werden in einer viel beachteten Veröffentlichung als klinisch überlegen gegenüber herkömmlichen Titanimplantaten bewertet. Sie werden im Körper abgebaut und in körpereigenes Knochengewebe umgewandelt und bieten dabei eine ideale Kombination aus Stabilität, Elastizität und Bioabsorbierbarkeit.

Die Syntellix AG ist Weltmarkt- und Technologieführer im Bereich bioabsorbierbarer metallischer orthopädischer Implantate und wurde bereits mit zahlreichen bedeutenden Auszeichnungen und Preisen geehrt, darunter der Innovationspreis der deutschen Wirtschaft 2012/13, der Zukunftspreis der deutschen Gesundheitswirtschaft 2016, der German Medical Award 2017, der STEP Award 2017, die Auszeichnung als "Innovator des Jahres 2017" in Deutschland sowie international als "Product of the Year" beim Sustainability Award 2018 - und nunmehr auch im Jahr 2019 der German Innovation Award in "Gold".

