Konzert „Music Of The World“ im Amtshaus Währing

Wien (OTS/RK) - Fesselnde Rhythmen aus Mexiko, Spanien, Brasilien, Syrien, Irland und Argentinien sind am Mittwoch, 5. Juni, bei einem Musik-Abend im Festsaal im 2. Stock im Amtshaus Währing (18., Martinstraße 100) zu vernehmen. Beginn des vielfältigen Konzertes ist im 18.00 Uhr. Unter dem Titel „Music Of The World“ stellt sich die Agentur „Amadeus Artists Vienna“ vor und erfreut das Publikum mit einem spannenden Klangerlebnis. 10 internationale Tonkünstlerinnen und Tonkünstler bringen „Weltmusik“ zu Gehör. Der Eintrittspreis beträgt 25 Euro (Studierende, Seniorinnen/Senioren: 15 Euro). Der Bezirk unterstützt dieses Konzert. Nähere Auskünfte und Reservierungen per E-Mail: info@agentur-amadeus.com.

Allgemeine Informationen:

