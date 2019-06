CNG in der Mobilität: Breite Flotte und dichtes Netz

Wien (OTS) -

Breite CNG Modellpalette der Volkswagen Konzernmarken VW, Audi, SEAT und Skoda decken vielfältige Kundenwünsche ab

OMV & Porsche Holding: Bei Kauf eines CNG PKW ein Jahr gratis tanken

OMV investiert bis zu EUR 10 Mio in Upgrades bestehender Zapfsäulen und bedarfsgetriebene Netzerweiterung

Verfügbare und umweltfreundliche Mobilität



Wien, 3. Juni 2019: Im Rahmen einer Pressekonferenz in der OMV Zentrale thematisierten Dr. Hans Peter Schützinger, Sprecher der Geschäftsführung der Porsche Holding Salzburg und Dr. Rainer Seele, OMV Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor, welche Rolle Gas in der Energiezukunft spielt sowie die Bedeutung von CNG (Compressed Natural Gas) in der Mobilität.

Der IEA World Energy Outlook 2018 „New Policy Scenario” prognostiziert deutliches Wachstum des globalen Gasmarktes. Man rechnet mit einem Nachfrageplus von 43% bei Gas bis 2040 – damit wächst Gas deutlich rascher als der Gesamtenergieverbrauch. Im asiatisch-pazifischen Raum könnte sich die Gasnachfrage mehr als verdoppeln. Als Ersatz für Kohle und Kernenergie kann Gas einen wesentlichen Beitrag zum weltweiten Klimaschutz und zur Versorgungssicherheit leisten.

Der Einsatz von Gas im Bereich Personenverkehr führt ebenfalls zu relevanten Einsparungen. Bis zu 23% weniger CO2, 75% weniger Stickoxide und 98% weniger Feinstaub – all dies sind starke Argumente für CNG-betriebene Fahrzeuge und die Umwelt. Ein umfassendes Netz von 160 CNG Tankstellen (davon 54 OMV) in Österreich, kurze Betankungszeit, Treibstoff-Kosteneinsparungen von bis zu 50% sowie eine breite Modellpalette erhöhen die Attraktivität eines CNG-Fahrzeuges. Zusätzlich wird die OMV bis zu EUR 10 Mio in das CNG-Netz investieren. Vorgesehen sind Upgrades bestehender Zapfsäulen und eine bedarfsgetriebene Netzerweiterung.

Dr. Rainer Seele, Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der OMV: „Gas hat großes Potenzial, ist ein Vielkönner und als solcher Wegbereiter für eine sichere und umweltfreundliche Energiezukunft. Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit der Porsche-Holding das Thema CNG vorantreiben. Im Mobilitätsbereich führt der Einsatz von Gas zu relevanten CO2, Stickoxid- und Feinstaub-Einsparungen und bietet viele Vorteile für unsere Kundinnen und Kunden.“

Der Volkswagen Konzern bietet eine Vielzahl unterschiedlichster CNG-Modelle der Marken Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Audi, SEAT und SKODA an. Von klein bis groß, von günstig bis extravagant ist für jeden Geschmack etwas dabei. Hier die Modelle in der Übersicht:

VW up! Erdgas, VW Polo TGI, VW Golf TGI Blue Motion, VW Golf Variant TGI Blue Motion, VW Caddy TGI Blue Motion, VW Caddy Maxi TGI Blue Motion, Audi A3 Sportback g-tron, Audi A5 Sportback g-tron, SEAT Ibiza TGI, SEAT Arona TGI, SEAT Leon 1.5 TGI, SEAT Leon ST 1.5 TGI und SKODA OCTAVIA Combi G-TEC.

Dr. Hans Peter Schützinger, Sprecher der Geschäftsführung der Porsche Holding Salzburg: „Die kurzfristige Verfügbarkeit macht CNG zu einem wichtigen Baustein zur Gesamtstrategie des Volkswagen Konzerns zur umweltfreundlichen Mobilität der Zukunft. CNG besticht auch durch hohe Wirtschaftlichkeit und wir bieten eine breite CNG-Angebotspalette. Wir freuen uns, mit der OMV einen starken Partner zu haben, der CNG nachhaltig bereitstellt.“

OMV und Porsche Holding bieten gemeinsam ein besonderes Angebot für CNG PKW-Interessierte: Beim Kauf eines solchen Modelles der Volkswagen-Konzernmarken VW, Audi, SEAT oder Skoda erfolgt das Tanken von CNG für das erste Jahr* an den OMV Tankstellen kostenlos.

*für eine Jahresfahrleistung von 15.000 km; Aktion gültig bis auf Widerruf

Hintergrundinformation:

OMV Aktiengesellschaft

Die OMV fördert und vermarktet Öl und Gas, innovative Energielösungen und hochwertige petrochemische Produkte – in verantwortlicher Weise. Mit einem Konzernumsatz von EUR 23 Mrd und einem Mitarbeiterstand von mehr als 20.000 im Jahr 2018 ist die OMV Aktiengesellschaft eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Im Bereich Upstream verfügt die OMV über eine starke Basis in Rumänien und Österreich als Teil der Kernregion Mittel- und Osteuropa sowie ein ausgeglichenes internationales Portfolio mit Russland, der Nordsee, dem Mittleren Osten & Afrika sowie Asien-Pazifik als weitere Kernregionen. 2018 lag die Tagesproduktion bei rund 427.000 boe/d. Im Bereich Downstream betreibt die OMV drei Raffinerien mit einer jährlichen Kapazität von 17,8 Mio Tonnen und über 2.000 Tankstellen in zehn Ländern. Die OMV verfügt über Gasspeicher in Österreich sowie Deutschland; die Tochtergesellschaft Gas Connect Austria GmbH ist Betreiberin eines Gaspipelinenetzes. 2018 hat die OMV etwa 114 TWh Gas verkauft. Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie. Die OMV wird bis 2025 EUR 500 Mio in innovative Energielösungen investieren.

Porsche Holding Salzburg

Die Porsche Holding GmbH mit Sitz in Salzburg ist seit 1. März 2011 eine 100%-Tochtergesellschaft der Volkswagen AG und in den Geschäftsfeldern Großhandel, Einzelhandel, Finanzdienstleistungen und IT-Systementwicklungen tätig. Das Salzburger Handelsunternehmen wurde 1949 gegründet und war mit Ende 2018 in 28 Ländern in Österreich, West- und Südosteuropa sowie in Kolumbien, Chile, China, Malaysia, Singapur, Brunei und Japan tätig.

Die Porsche Holding GmbH setzte 2018 im Groß- und im Einzelhandel 743.000 Neuwagen ab und die Anzahl der Mitarbeiter stieg auf 30.900 an. 2018 betrug der Umsatz 20,4 Milliarden Euro.





Rückfragen & Kontakt:

OMV Aktiengesellschaft

Andreas Rinofner

+43 1 40440-21357

public.relations @ omv.com

http://www.omv.com

http://blog.omv.com

http://omv-mediadatabase.com



Social Media:

http://facebook.com/OMV

http://twitter.com/omv

http://youtube.com/omv

http://instagram.com/omv

http://linkedin.com/company/omv



Porsche Holding Presse

Richard Mieling

+43 662 4681 2323

richard.mieling @ porsche.co.at



Web:

http://www.porsche-holding.com

http://www.porsche-medienservice.at