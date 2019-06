AVISO: Morgen Pressekonferenz „Konsequenzen aus den Vorkommnissen an der HTL 16“

Wien (OTS/RK) - Wir laden die VertreterInnen der Medien recht herzlich ein, morgen, Dienstag, am 4. Juni 2019, um 10 Uhr, an einer Pressekonferenz über die von der Bildungsdirektion für Wien gezogenen Konsequenzen aus den Vorkommnissen an der HTL Ottakring teilzunehmen.

Bitte merken Sie vor:

Pressekonferenz „Konsequenzen aus den Vorkommnissen an der HTL Ottakring“

Datum: 4.6.2019, um 10 Uhr

Ort: Bildungsdirektion für Wien, Wipplingerstraße 28, Zimmer 2.11, 1010 Wien

(Schluss) red



Rückfragen & Kontakt:

Matias Meissner

Mediensprecher der Bildungsdirektion für Wien

Tel.: +43 1 52525-77014

E-Mail: matias.meissner @ bildung-wien.gv.at