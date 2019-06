Präsidentin Blimlinger gratuliert Iris Rauskala

uniko freut sich auf Zusammenarbeit mit neuer Wissenschaftsministerin

Wien (OTS) - Die uniko ist erfreut über die Ernennung von Sektionschefin Iris Rauskala zur Wissenschaftsministerin. „Ich gratuliere Iris Rauskala sehr herzlich und freue mich in dieser Übergangszeit auf weitere gute Zusammenarbeit“, erklärt die Präsidentin der Österreichischen Universitätenkonferenz (uniko) Eva Blimlinger anlässlich der heutigen Angelobung. Sie weist darauf hin, dass Rauskala als Leiterin der Präsidialsektion im Wissenschaftsministerium ebenso für Digitalisierung, Gleichstellung und Diversitätsmanagement zuständig gewesen ist – drei Bereiche, die für die Universitäten von zentraler Bedeutung sind. In diesem Zusammenhang betont die uniko-Präsidentin: „Rauskala hat sich auf allen Ebenen immer für die Gleichstellung der Geschlechter eingesetzt und zahlreiche Initiativen offensiv unterstützt.“

In den vergangenen Jahren habe sich die hochqualifizierte Sektionschefin stets für die Anliegen der Universitäten eingesetzt und lösungsorientiert agiert, fügt Blimlinger hinzu. „Gemeinsame Projekte, wie etwa eine Studie zur Wertschöpfung der Universitäten, in der die wirtschaftliche Bedeutung der Universitäten für Österreich zum Ausdruck gekommen ist, haben ihr großes Interesse an den Universitäten untermauert.“ Durch die politischen Entwicklungen der letzten Wochen sei es nun leider nicht mehr zur Ausschreibung der Projekte zur digitalen Transformation und zur sozialen Dimension in der Hochschulbildung gekommen. Blimlinger: „Es wäre für die Universitäten dringend notwendig, diese wichtigen Vorhaben – sie sind budgetär bereits vorgesehen, brauchen somit keine zusätzlichen Mittel – noch in den nächsten Wochen zur Ausschreibung zu bringen.“

