WIFI Wien Tag der offenen Tür: Fachkräfteausbildung im Fokus

Tag der offenen Tür am 13.6. - Aus- und Weiterbildungstrends für Fachkräfte - Top-Vortrag von Zuckerlwerkstatt-Gründer Christian Mayer - 60 kostenlose Info-Veranstaltungen

Wien (OTS) - „Menschen tragen Wissen und Erfahrungen in sich. Sie bauen wertvolle Kompetenzen in ihren Berufen auf, die sie zu geschätzten Experten/-innen machen. Qualifizierte Kräfte zeichnet aus, dass sie ihre Kenntnisse aktuell halten und ständig erweitern. Dafür braucht es großes Engagement, denn Lernen ist kein abgeschlossener Prozess. Lernen begleitet Menschen ein Leben lang“, betont Mag. Barbara Kluger-Schieder, Institutsleiterin im WIFI Wien, und lädt am 13. Juni zum Tag der offenen Tür auf den wko campus wien.

Schritt für Schritt zur Fachkraft

Am Tag der offenen Tür am 13. Juni präsentiert das WIFI Wien, Österreichs größter und vielfältigster Bildungsanbieter, die Aus- und Weiterbildungstrends für die Fachkräfte der Zukunft. Über 60 Info-Veranstaltungen, individuelle Kursberatungen und ein kostenloser Interessentest, ausgewertet von Experten/-innen der WIFI-Bildungsberatung, unterstützen bei der Entscheidung für den nächsten Karriereschritt. Von der Lehre bis zur Meisterprüfung, von der Berufsreifeprüfung bis zum akademischen Abschluss − das WIFI Wien unterstützt in vielfältigen Richtungen bei Berufswahl und Weiterentwicklung.

Das Programm-Highlight am Tag der offenen Tür ist die Keynote von Christian Mayer, Gründer der Zuckerlwerkstatt. Er gibt Einblick, wie es ist, beruflich komplett von vorn zu beginnen. Christian Mayer erzählt über das Gefühl, die Komfort-Zone zu verlassen, wie wichtig es ist, seiner Leidenschaft zu folgen, und warum Lernen der Schlüssel zum Erfolg ist. Gemeinsam mit seiner Frau hat er sich 2013 entschlossen, ein längst ausgestorbenes, rund 150 Jahre altes Handwerk zu erlernen. Und das mit Erfolg. Denn das New York Times Magazine reihte kürzlich Mayers Zuckerl unter die „33 most iconic sweets worldwide“.

Die Highlights auf einen Blick

60 kostenlose Informationsveranstaltungen

Kostenloser Interessentest der WIFI Wien-Bildungsberatung

Informationsstand der Werbe Akademie

Informationsstand des WAFF – Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds

Berufe zum Anfassen, Kennenlernen und Ausprobieren: Maskenbildner/-in, Visagist/-in, Make-up-Artist, Friseur/-in, Florist/-in, Fahrradtechniker/-in

Glücksrad

Gewinnspiel

Kostenlose Kinderbetreuung



Tag der offenen Tür

WANN: 13. Juni 2019 I 15:00 bis 20:00 Uhr WO: WIFI Wien I wko campus wien I Währinger Gürtel 97 I 1180 Wien



INFOS: www.wifiwien.at/offenetuer

