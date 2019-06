Die Linzer Gasse feiert den Sommer

Altstadtfest Linzer Gasse am 28. und 29. Juni 2019

Salzburg (OTS) - „Summer & The City“ ist das Motto des diesjährigen 40. Altstadtfestes Linzer Gasse in der Salzburger Altstadt. Summer vibes, coole Drinks und beste Stimmung: Mit Live-Musik von Fat Cat, den Shamamas oder Marina & The Cats, DJ`s, Artisten, kulinarischen Specials und tollen Schnäppchen der Unternehmer und Gastronomen leben und feiern die jährlich rund 30.000 Festbesucher gemeinsam den Sommer in der Stadt.

Here comes the sun: Dass sich der Sommer nicht nur am Strand unter Palmen, sondern auch mitten in der Stadt genießen lässt, hat das Altstadtfest Linzer Gasse schon längst bewiesen. Die beliebteste Shoppingmeile der Salzburger verwandelt sich auch in diesem Jahr wieder kurz vor Ferienbeginn in ein riesiges Sommerfest. Für das passende Party-Outfit ist man in der Linzer Gasse und Umgebung bestens beraten: Zahlreiche kleine aber sehr feine unternehmergeführte Modeboutiquen wie Via Venty, Caligula, Haigermoser oder C5 Rinascimento sind Experten für die Must-haves diesen Sommer.

Was kommt nach Hugo, Mocktails, Switchel & Co? Was den Sommerdrink des Jahres 2019 angeht, ist man beim Altstadtfest Linzer Gasse am besten in der umliegenden Gastronomie aufgehoben. Sehr empfehlenswert um einen kühlen Kopf zu bewahren ist außerdem der hausgemachte Pfefferminz-Mango Eistee bei Ludwig im Bruderhof oder ein Cheesecake Himbeer Eis bei Timeless in der Priesterhausgasse. Für die passenden Sommersounds sorgen zahlreiche Live-Bands, die die Altstadt rechts der Salzach in ein Mekka für Musik- und Tanzbegeisterte verwandeln. Gemütliche Gastgärten, Aktionen und Rabatte der ansässigen Unternehmer, Artisten, die nicht nur Kinderaugen zum Strahlen bringen und vieles mehr tun ihr Übriges, um den Sommer in der Stadt nie enden lassen zu wollen. Mitfeiern erwünscht!

Altstadtfest Linzer Gasse: Freitag 28. Juni - Samstag 29. Juni 2019

Eintritt frei!

