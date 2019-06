Erzbergrodeo Red Bull Hare Scramble 2019: Graham Jarvis gewinnt vor Manuel Lettenbichler und Mario Roman!

Das Erzbergrodeo wird seinem Ruf als härtestes Xtreme Enduro Rennen der Welt mehr als gerecht. Beim Kampf gegen den eisernen Berg erreichen nur 16 der 500 gestarteten Fahrer das Ziel.

Enzersfeld (OTS) - Der Kampf gegen den eisernen Berg brachte am Sonntag selbst die Weltbesten der Szene erneut an ihre Grenzen, nur 16 der 500 gestarteten Fahrern erreichten im vorgegeben Zeitfenster von vier Stunden das Ziel.

Allen voran der Brite Graham Jarvis, der sich seinen bereits fünften Sieg holte und damit mit dem bisherigen Rekordsieger Taddy Blazusiak gleichzog! Mit einer Zeit von 2 Stunden und 14 Minuten dominierte der "King of Extreme Enduro" das gesamte Feld und machte einmal mehr deutlich, das er trotz seiner 44 Jahre (!) die Benchmark im Extrem Endurosport ist.

Der 21-jährige Deutsche Manuel Lettenbichler (KTM) machte es Jarvis aber alles andere als leicht. Lettenbichler übernahm schon kurz nach dem Start die Führung und behielt diese auch bis in den berüchtigten Streckenteil "Carl's Dinner". Die extrem selektive Felspassage ist aber auch als "Graham's Land" bekannt, und so zog der Rockstar Husqvarna Factory Rider in der anerkannt schwersten Herausforderung des Offroadsports an Lettenbichler vorbei. Schlußendlich kam Manuel mit nur 2 Minuten Rückstand auf Jarvis als Zweiter ins Ziel und feierte nach 2018 sein bereits zweites Podium beim Erzbergrodeo Red Bull Hare Scramble. Hinter Jarvis und Lettenbichler entbrannte über die gesamt Renndistanz ein epischer Kampf um den letzten Platz am Podium. Wade Young (RSA/Sherco), Alfredo Gomez (ESP/Husqvarna) und Mario Roman (ESP/Sherco) lagen alle über weite Strecken des Rennens in Schlagdistanz zum Podium. Im Streckenteil "Grüne Hölle" konnte sich der 29-jährige Spanier Mario Roman dann durchsetzen und erreichte mit XXX Minuten Rückstand hinter Lettenbichler den dritten Platz am Podium.

Alfredo Gomez (ESP/Husqvarna) verpasste das Podium nur knapp als Vierter. Erzbergrodeo-Ikone Taddy Blazusiak, der einen schlechten Start hatte und sich nach vorne durchkämpfen musste, belegt den 6ten Platz während der 3-fache Red Bull Hare Scramble Sieger Jonny Walker (UK/KTM) mit einem 8ten Platz Vorlieb nehmen musste. Lars Enöckl (Husqvarna) finishte als bester Österreicher auf dem elften Platz, Dieter Rudolf (AUT/KTM) brachte die brandneue KTM 300 EXC TPI Erzbergrodeo Sonderedition auf den hervorragenden 13ten Rang.

ServusTV und Red Bull TV lieferten wieder spektakuläre Live-Bilder vom "Berg aus Eisen"

Mit enormen Aufwand wurde das Red Bull Hare Scramble auch 2019 wieder in die gesamte Welt übertragen: 22 Live-Kameras an 25

Kamerapositionen, 35 Kilometer Glasfaserkabel, Phantom-Highspeedaufnahmen, Kamera-Drohnen und beeindruckende Live-Bilder aus dem Helikopter. Dazu sendeten auf den Fahrern montierte GoPro-Helmkameras spektakuläre Bilder direkt aus dem Kampfgetümmel. Unterstützt wurden die Moderatoren des englischsprachigen Live-Feeds dabei von den Erzbergrodeo-Experten Alfie Cox, Darryl Curtis und dem 8-fachen Erzbergrodeo-Finisher Paul Bolton. Die spanische Übertragung wurde vom 4-fachen Enduro-Weltmeister Ivan Cervantes komoderiert, und die deutschsprachige Live-Übertragung konnte auf den Tiroler Dieter Happ als Experten vertrauen. Auch via Facbook Live waren die Zuseher von überall hautnah mit dabei.

Endergebnis Erzbergrodeo Red Bull Hare Scramble

1. Graham Jarvis (UK/Husqvarna), 2:26,46 Stunden

2. Manuel Lettenbichler (DE/KTM), 2:28,55

3. Mario Roman (ESP/Sherco), 2:32,19

4. Alfredo Gomez (ESP/Husqvarna), 2:36,28

5. Wade Young (RSA/Sherco), 2:41,07

6. Taddy Blazusiak (POL/KTM)

7. Billy Bolt (UK/Husqvarna)

8. Jonny Walker (UK/KTM)

9. Pol Tarres (ESP/Husqvarna)

10. Travis Teasdale (RSA/KTM)

11. Lars Enöckl (AUT/Husqvarna)

12. Jono Richardson (UK/Husqvarna)

13. Dieter Rudolf (AUT/KTM)

14. Trystan Hart (CAN/KTM)

15. Josep Garcia (ESP/KTM)

16. Xavi Leon Sole (ESP/Husqvarna)

25 Jahre Erzbergrodeo. Die Jubiläumsausgabe des weltweit einzigartigen Motorrad-Offroadsportevents schlägt alles bisher Dagewesene!

Das Erzbergrodeo XX5 bot an allen 4 Veranstaltungstagen Action, Unterhaltung und spannenden Motorsport am laufenden Band. Die eigens errichtete "Kleinstadt am Berg aus Eisen" wurde erneut zum pulsierenden Mittelpunkt der internationalen Offroadszene, mit Teilnehmern und Fans aus 43 Nationen und allen Kontinenten! "Wir können mit der 25sten Erzbergrodeo-Auflage mehr als zufrieden sein, sowohl was den sportlichen Teil als auch den Eventbereich betrifft. Letztendlich werden knapp 300 Medienvertreter aus 32 Nationen und allen Kontinenten über das Erzbergrodeo XX5 berichten.", zieht Erzbergrodeo-Mastermind Karl Katoch seine erste Bilanz nach dem Rennen.

