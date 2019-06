„Jungbrunnen“ Österreich

Wie sich die Ferienzeit hierzulande optimal gestalten lässt

Wien (OTS) - Wir Österreicher verbringen den Urlaub gerne im eigenen Land. Und das ist auch gut so, denn – gewusst wie – können Ferien in unseren Bergen, Bädern und Seen erholsam und äußerst gesund sein. Auf welche Weise Urlaub besonders guttut und wie der Erholungseffekt über längere Zeit anhält.

Außerdem in der aktuellen Ausgabe von MEDIZIN populär:

Gut zu Fuß

Der richtige (Sport-)Schuh lässt Füße aufleben und erspart Schmerzen. Was bei der Wahl zu beachten ist und warum spezielle Einlagen durchaus Sinn machen.

Das 1 x 1 der Nagelpflege

Schöne Nägel sind nicht nur optisches Aushängeschild, sie schützen auch Hände und Füße an empfindlichen Stellen. Was Nägel über unsere Gesundheit aussagen und wie man bei der Pflege vorgehen sollte.

Wieder versöhnt!

Streit gehört zum Leben dazu – im Idealfall gefolgt von einer Versöhnung. Doch nicht immer ist es leicht, wieder zueinander zu finden. Wie Versöhnung dennoch klappen kann.

REISE – EXTRA

Wie Sie sich optimal auf Ihren Urlaub vorbereiten, was in keiner Reiseapotheke fehlen sollte und welche kulinarischen Genüsse auf Reisen besonders gesund sind, erfahren Sie u.a. in unserem Extra-Reiseservice.

Die aktuelle Ausgabe von MEDIZIN populär erscheint am 3. Juni 2019.

