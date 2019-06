Einladung zu Schweine-Aktion in Wien: Vollspaltenboden-Fotoausstellung des Grauens

VGT präsentiert eine Serie ganz aktueller Bilder aus Schweinefabriken Österreichs mit Vollspaltenboden: geschwollene Gelenke, blutige Ohren, abgebissene Schwänze, Wunden

Wann: Dienstag 4. Juni 2019, ab 11 Uhr

Wo: Mariahilferstraße 70, 1070 Wien

Was: Eine begehbare Galerie mit Bildern von Schweinen auf Vollspaltenboden wird errichtet

Die Haltung von Schweinen auf Vollspaltenboden, d.h. einem harten Betonboden, der mit 1,8 cm breiten Spalten durchzogen ist, führt zu schweren Verletzungen und ständigen Schmerzen bei den Tieren. Stroh würde die Spalten verkleben und kann deshalb nicht eingesetzt werden. Dieser Horror findet sich in 60 % der Schweinefabriken Österreichs. Am 12. oder 13. Juni dürfte ein Initiativantrag vermutlich der Liste „JETZT“ im Parlament eingebracht werden, um diese Haltung in Österreich zu verbieten. Da weder die SPÖ noch die FPÖ mit einer Regierungsvereinbarung an die ÖVP gebunden ist, könnte die Abstimmung erfolgreich sein. Der VGT nimmt diesen parlamentarischen Vorstoß zum Anlass, die Öffentlichkeit darüber aufzuklären, was ein Vollspaltenboden ist und was er für die Schweine bedeutet. Da Bilder mehr als 1000 Worte sagen, wird deshalb eine Galerie mit aktuellen Fotos aus österreichischen Schweine-Vollspalten-Betrieben gezeigt.

Fotoausstellung des Grauens

Der VGT präsentiert eine Serie ganz aktueller Bilder aus Schweinefabriken Österreichs mit Vollspaltenboden - Horror pur.

Datum: 04.06.2019, 11:00 - 12:00 Uhr

Ort: Mariahilfer Straße 70, 1070 Wien, Österreich

