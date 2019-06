VIER PFOTEN Aktion vor der Universität Wien

VIER PFOTEN Uni-Aktion "Blackbox Tierhaltung: Wo kommt unser Mensa-Essen her?"

VIER PFOTEN wollte für seine aktuelle Kampagne „What the Food“

wissen, woher die tierischen Produkte auf Österreichs Mensen stammen

und wie die Tiere dafür gehalten wurden. Die Tierschutzorganisation

hat daher bei 33 öffentlichen österreichischen Hochschulen genauer

nach Transparenz, Herkunft und darüber hinaus nach vegetarischen und

veganen Alternativen im Speisenangebot gefragt.



Das Fazit: Nur neun der 33 Unis und Fachhochschulen waren

ursprünglich bereit, die Fragen zu beantworten. Nach

Veröffentlichung des Ergebnisses haben schließlich einige

Hochschulen ihre Antworten nachgereicht. Die Fachhochschule

Vorarlberg ist demnach bislang die einzige Hochschule, deren Mensa

den Tierschutz-Kriterien von VIER PFOTEN entspricht.



Daher veranstaltet VIER PFOTEN vor der Universität Wien eine Aktion

mit dem Ziel, die Studierenden über Massentierhaltung aufzuklären

und sie aufzufordern, sich für mehr Tierwohl in den Mensen

einzusetzen. Mittelpunkt der Veranstaltung ist eine "Blackbox", die

zu dieser Aufklärung einiges beitragen wird... Die VIER PFOTEN

Mitarbeiterinnen werden auch Flyer und Büchlein mit einfachen,

köstlichen veganen Rezepten verteilen sowie Unterschriften für eine

Petition sammeln.



Datum: 4.6.2019, 11:30 - 15:00 Uhr



Ort:

vor Universität Wien

Universitätsring 1, 1010 Wien



Url: https://whatthefood.vier-pfoten.at/



