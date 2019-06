AMPAC Fine Chemicals erweitern ihr Führungsteam

Rancho Cordova, Kalifornien (ots/PRNewswire) - AMPAC Fine Chemicals (AFC) gab heute bekannt, dass Herr Joe Warchol als Chief Financial Officer in das Führungsteam von AFC eingetreten ist. Er wird für alle Aspekte des Finanzmanagements an allen Standorten von AFC verantwortlich sein.

"Joe bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Pharma- und Biotech-Industrie mit", so Dr. Aslam Malik, Präsident und CEO von AFC. "Sein finanzielles Know-how und seine Führungsqualitäten werden einen großen Beitrag zu unserem weiteren Erfolg leisten." Joe war zuletzt Executive Director für US Business Operations bei AMGEN. In dieser Funktion leitete er diese Abteilung während wichtiger strategischer Planungsaktivitäten zum Ablauf des Patentschutzes und brachte gleichzeitig mehrere neue Produkte auf den Markt. Davor leitete Joe die Finanzierung der US-Geschäftsbereiche Primary Care und Vaccine von GSK. Von 1990 bis 2009 war Joe in zahlreichen Positionen mit zunehmender Verantwortung bei Wyeth Pharmaceuticals in den Bereichen Handel, Lieferkette sowie Forschung und Entwicklung tätig.

Joe hat einen Executive MBA-Abschluss der Villanova University und einen B.S.-Abschluss in Rechnungswesen der Philadelphia University.

INFORMATIONEN ZU AMPAC FINE CHEMICALS LLC

AFC ist ein in den USA ansässiges Unternehmen mit nachgewiesenen Kompetenzen in den Bereichen Prozessentwicklung, Skalierungsverfahren und cGMP-gerechte kommerzielle Produktion von pharmazeutischen Wirkstoffen und registrierten Zwischenprodukten für Pharma- und Biotechnologiekunden. AFC ist ein Unternehmen aus dem Portfolio von SK Holdings (Südkorea) und ist ein strategischer Bestandteil des wachsenden Pharmasektors von SK. Die speziell ausgerüsteten Anlagen und das erfahrene Personal von AFC ermöglichen es AFC, hochenergetische Verbindungen im kommerziellen Maßstab sicher herzustellen. Weitere Technologieplattformen von AFC umfassen die Herstellung hochwirksamer Verbindungen, kontinuierliche Prozesse und chromatographische Trennung im industriellen Maßstab mittels simulierter Wanderbettchromatographie sowie analytische Dienstleistungen für die pharmazeutische Industrie. Die Geschäftsstandorte von AFC befinden sich in Rancho Cordova und El Dorado Hills in Kalifornien, in La Porte, Texas und in Petersburg, VA. Weitere Informationen zu unserem Unternehmen erhalten Sie auf unserer Website unter www.ampacfinechemicals.com.

