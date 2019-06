NÖGKK: Natur-Erlebnistag für die ganze Familie

NÖ Gebietskrankenkasse lädt am 22. Juni nach Schrems

St. Pölten (OTS) - Outdoor-Action auf fünf Hektar: Passend zum Sommerbeginn verwandelt sich der

Schremser Vereinsberg am 22. Juni 2019 in einen Abenteuerspielplatz für Groß und Klein. Beim Natur-Erlebnistag, veranstaltet von der NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGKK), stehen Bewegung, Spaß und Wissenswertes im Mittelpunkt.

Sportinteressierte können sich im Bogenschießen, am Kletterturm oder auf der Slackline versuchen, einen Parcours absolvieren und via Geocaching die Natur erkunden. Geführte Wanderungen stehen ebenso am Programm wie Entspannung durch Qigong. Tierliebhaber erwartet neben der Vorführung einer Hundestaffel auch Wissenswertes zur Haltung von Pferden, zum Leben der Bienen und zum Umgang mit den beliebten Alpakas. Mit Kinderschminken für die Jüngsten, Gartentipps für Interessierte mit und ohne grünem Daumen sowie weiteren vielfältigen Stationen ist wirklich für alle das passende dabei.

Obendrauf wartet auf alle, die mindestens fünf Stationen besuchen, ein kleines Dankeschön beim Glücksrad des NÖGKK-Infostandes. Nähere Infos gibt es unter www.noegkk.at/gesundbleiben oder telefonisch unter 050 899-0654. Die Veranstaltung findet nur bei Schönwetter statt.





NÖGKK-Natur-Erlebnistag

Eintritt frei!

Datum: 22.06.2019, 10:00 - 17:00 Uhr

Ort: Vereinsberg

3943 Schrems, Österreich

Url: http://www.noegkk.at

