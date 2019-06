4D präsentiert MRx0518 Kombinationsstudie auf der ASCO 2019, Chicago, USA

Leeds, England (ots/PRNewswire) - 4D Pharma plc (AIM: DDDD), ein in der Entwicklung von Lebend-Biotherapeutika führendes Pharma-Unternehmen, gibt heute die Vorlage eines Posters mit Informationen seiner klinischen Phase-I/II-Studie von MRx0518 kombiniert mit KEYTRUDA® bei Patienten mit soliden Tumoren, bei denen zuvor eine Anti-PD-1-Therapie versagt hat, auf dem 55. Jahrestreffen der American Society of Clinical Oncology (ASCO) in Chicago, USA, bekannt. ASCO ist die weltweit größte Konferenz im Bereich der klinischen Onkologie und zieht etwa 39.000 Krebsspezialisten aus aller Welt an, um modernste Behandlungsverfahren, neue Therapien, und laufende Kontroversen auf dem Gebiet zu diskutieren.

Das Plakat beschreibt den geplanten Wirkmechanismus von MRx0518 und präklinische Daten zusätzlich zu Informationen über die Phase-I/II-Studie, die zurzeit Patienten aufnimmt. Diese klinische Studie wird im MD Anderson Cancer Center an der University of Texas durchgeführt und ist Teil von 4Ds klinischer Zusammenarbeit mit Merck & Co. Inc., (außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanada als MSD bekannt). Das Poster wurde am Samstag, dem 1. Juni, während der Sitzung "Entwicklung von Immuntherapie und Tumorimmunbiologie" (Developmental Immunotherapy and Tumor Immunobiology) (Plakat Nummer TPS2670) präsentiert Der Hauptautor der Posters ist Shubham Pant, M.D., MD Anderson Cancer Center, Texas.

Alex Stevenson, Chief Scientific Officer von 4D, kommentierte: "Wir freuen uns, dieses Poster bei einem so angesehenen Onkologie-Treffen vorgestellt zu haben."

Eine Kopie des Posters kann auf https://www.4dpharmaplc.com/en/newsroom/posters-and-publications eingesehen werden.

Über 4D

4D wurde im Februar 2014 gegründet und ist Weltmarktführer bei der Entwicklung von Lebend-Biotherapeutika, einer neuartigen und aufstrebenden Klasse von Medikamenten, die von der FDA (US-amerikanische Arzneimittelzulassungsbehörde) als biologische Produkte definiert werden, die einen lebenden Organismus enthalten, wie zum Beispiel ein Bakterium, das für die Vorbeugung, Behandlung oder Heilung einer Krankheit nutzbar ist. 4D hat eine proprietäre Plattform entwickelt, die neue Bakterien basierend auf einem tiefen Verständnis von Funktion und Mechanismus rational identifiziert. 4Ds Lebend-Biotherapieprodukte sind oral einzunehmende, einzelne Bakterienstämme, die sich von Natur aus im gesunden menschlichen Darm befinden. 4D führt zurzeit drei klinische Studien durch, nämlich eine klinische Phase-II-Studie mit Blautix für das Reizdarmsyndrom, eine Phase-I/II-Studie mit MRx0518 in Kombination mit Keytruda® für solide Tumore und eine Phase-I-Studie mit MRx0518 bei einer neoadjuvanten Behandlung von Patienten mit soliden Tumoren. Zu den weiteren Schwerpunktprogrammen gehören Krankheitsbereiche wie Asthma und Erkrankungen des zentralen Nervensystems.

Über Krebs

Krebs ist eine Gruppe von Krankheiten, bei denen abnormes Zellwachstum auftritt und das Potenzial besteht, dass diese Zellen in andere Teile des Körpers eindringen oder sich dorthin verbreiten. Weltweit gab es Schätzungen, dass im Jahr 2018 rund 18 Millionen neue Fälle auftraten und fast 10 Millionen Menschen an Krebs starben, was ihn zur weltweit häufigsten Todesursache macht. Die Zahl der neuen Krebserkrankungen pro Jahr soll bis 2030 auf 23,6 Millionen steigen. Der globale Marktbedarf an Onkologie-Medikamenten wird bis 2020 voraussichtlich einen Wert von 111,9 Milliarden US-Dollar erreichen.

Das Mikrobiom wurde in einer Reihe von klinischen Umfeldern in die Krebsbehandlung und die Auswertung des Behandlungserfolgs einbezogen, darunter auch bei der standardmäßigen Chemotherapie. Es hat sich gezeigt, dass das Mikrobiomprofil der Patienten die Reaktion auf die Anti-PD-1-Therapie sowohl bei Melanom als auch bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs fördert.

Über MRx0518

MRx0518 hat sowohl als Monotherapie als auch in der Kombinationstherapie bei mehreren Tumor-Modellen wie Brustkrebs, Nierenzellkarzinom und Lungenkrebs eine robuste Wirksamkeit als Immunstimulant und Anti-Tumor-Wirkstoff erwiesen. MRx0518 wirkt sowohl auf das angeborene als auch auf das adaptive Immunsystem und leitet eine Reaktion ein, die von TLR-5 vermittelt wird.

2019 untersucht das Unternehmen MRx0518 in einer Reihe von klinischen Krebsbehandlungen. MRx0518 wird in Zusammenarbeit mit Merck, Sharpe & Dohme (Merck & Co. Inc.) in einer Open-Label-Studie der Phase I/II in Kombination mit Keytruda® (Pembrolizumab) bei Patienten mit soliden Tumoren bewertet, bei denen zuvor die Anti-PD-1-Therapie versagt hat. Auch eine randomisierte, placebokontrollierte Phase-I-Studie von MRx0518 als Monotherapie bei einer neoadjuvanten Behandlung für feste Tumore hat bereits begonnen.

Weitere Informationen finden Sie auf https://www.4dpharmaplc.com/.

KEYTRUDA® ist eine eingetragene Marke von Merck Sharp & Dohme Corp, eine Tochtergesellschaft von Merck & Co., Inc., Kenilworth, New Jersey, USA.

