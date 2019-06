Leichtfried weist Nehammer-Kritik zurück – „Doris Bures stellt sich schützend vor das Parlament“

Wien (OTS) - Wien (SK) Der stellvertretende SPÖ-Klubobmann Jörg Leichtfried hält die Kritik von ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer an der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures für vollkommen verfehlt. „Tatsache ist, Doris Bures hat ihre Aufgabge wahrgenommen. Sie hat sich als Zweite Nationalratspräsidentin schützend vor das Parlament gestellt. Und das ist etwas, was man beim ÖVP-Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka schmerzlich vermisst hat“, sagt Leichtfried in Reaktion auf die heutige ORF-Pressestunde. „Die Aufregung von Nehammer zeigt nur einmal mehr, wie die ÖVP mit der parlamentarischen Demokratie umgeht. Das konnte man die letzten 17 Monaten beobachten, und das geht so weiter.“ **** (Schluss) wf

