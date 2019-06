Mit 1. Jänner 2020 wird Clemens Paulovics Bereichsleiter für Bildung und Ordensschulen bei den Ordensgemeinschaften Österreich

Inhaltlichen Schwerpunkte von Clemens Paulovics gehen in Richtung Stärkung des Ordensschulnetzwerkes und der Unterstützung der Ordensschulen.

Wien (OTS) - Der bisherige Bereichsleiter Rudolf Luftensteiner wird in Zukunft mehr Zeit und Energie in die Liegenschaftsentwicklung investieren und in der Ordensberatung bei Übergaben tätig sein. Er bleibt in verschiedenen Vorstands-Funktionen wie bei der VOSÖ, der KKTH oder dem Institut Österreichischer Orden (IÖO).

Die inhaltlichen Schwerpunkte von Clemens Paulovics gehen in Richtung Stärkung des Ordensschulnetzwerkes und der Unterstützung der Ordensschulen, der gemeinsamen Weiterentwicklung der Profilbildung am jeweiligen Ordenscharisma entlang und die Kontaktpflege zu den unterschiedlichen Ordensschulerhaltern und zu den Schulämtern der Diözesen.

„Als Schwerpunkt meiner Arbeit in die Zukunft hinein wird es darum gehen, die Marke und Identität von „Ordensschule“ zu stärken und auszubauen, ihr dabei zu einem kantigeren Profil zu verhelfen“, meint der designierte Leiter des Bereiches Bildung und Ordensschulen in einer ersten Stellungnahme: „Ordensschulen müssen krisenfester gemacht werden, denn Schulen drohen verstärkt Brennpunkte gesellschaftlicher Auseinandersetzung zu werden. Hier sollen auch Fortbildungsschwerpunkte gesetzt werden. Auf der Basis der jeweiligen Ordenscharismen gilt es, den Ausbau der Schulpastoral weiterzuführen. Vielen Kindern, Jugendlichen und genauso den in der Bildung Tätigen sind die Aktivitäten der Schulpastoral großartige Schnittstellen zu Kirche und Glauben. Schließlich geht es um die Weiterentwicklung der Vernetzung und Kommunikation unter den Ordensschulen unter Nutzung aller dafür geeigneten und zur Verfügung stehenden digitalen Mittel.“

Vita Clemens Paulovics

Clemens Paulovics wurde 1973 in Wien geboren. Die Volkschule besuchte er in Wien, das Gymnasium in Bruck an der Leitha, wo er 1991 maturierte. Nach dem Studium der Politikwissenschaft und Französistik begann Paulovics 1995 seine berufliche Laufbahn als Bundessekretär der Katholischen Jugend Österreichs. Als solcher war er auch mehrere Jahre Vorstandsmitglied des Österreichischen Bundesjugendrings und Geschäftsführungsmitglied der MIJARC Europa. 1999 wurde er mit der Geschäftsführung des Jugend- und StudentInnenzentrums „Alte Burse“ der Jesuiten in Wien betraut. Ab 2001 begann er zunächst nebenberuflich, später hauptberuflich als Religionslehrer zu arbeiten. Die berufsbegleitende Ausbildung dazu beendete er 2003 an der damaligen RPA der ED Wien. Bereits ab 2009 wurde er als Praxislehrer eingesetzt. Seit 2010 arbeitet der sowohl als Kommunikationstrainer wie auch als Trauerbegleiter Zertifizierte an der Clara-Fey-Schule als Religionslehrer und als Schulpastoralverantwortlicher, darüber hinaus als Seelsorger für sozialpädagogische Wohngruppen und den Hort der Sozialwerke Clara Fey der Schwestern vom armen Kinde Jesus.

Seit 1. März 2019 ist Paulovics Projektmitarbeiter im schulpastoralen Bereich der Vereinigung von Ordensschulen Österreichs (VOSÖ). Erste Schwerpunkte dort werden Kirchenpädagogik und schulbezogene Kinder- und Jugendliturgie sein.

Clemens Paulovics ist verheiratet und zweifacher Vater. Pfarrlich ist er in der Machstraße in Wien beheimatet. Er ist passionierter Weitwanderer und hat vor kurzem das Bogenschießen als beruhigenden Ausgleich zu einem hektischen Berufsleben entdeckt.

