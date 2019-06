Rendi-Wagner: Für Gesundheit der Menschen NichtraucherInnenschutz jetzt im Parlament beschließen

"900.000 Menschen haben Volksbegehren unterzeichnet – für mich Auftrag, den NichtraucherInnenschutz so schnell wie möglich zu fixieren"

Wien (OTS/SK) - Durch das von ÖVP und FPÖ beschlossene Aus für das Rauchverbot wurde der NichtraucherInnen- und Gesundheitsschutz in Österreich um Jahre zurückgeworfen. Die SPÖ will jetzt die Möglichkeit nützen, dass sich im Nationalrat eine Mehrheit mit all jenen findet, denen die Gesundheit der Menschen am Herzen liegt. „Mich haben viele Menschen darauf angesprochen, dass wir die Gelegenheit im Parlament nützen sollen, um den NichtraucherInnenschutz zu beschließen“, sagt SPÖ-Vorsitzende, Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner am Sonntag. Die SPÖ wird daher im Juni-Plenum einen Antrag für ein generelles Rauchverbot in der Gastronomie einbringen, der bereits am 26.6. im Gesundheitsausschuss behandelt werden und im Juli im Parlament beschlossen werden kann. ****

Fast 14.000 Menschen sterben in Österreich jedes Jahr an den Folgen des Rauchens. Sehr viele davon am Passivrauchen. „Jetzt geht es um die Gesundheit der Bevölkerung und nicht um parteipolitisches Kalkül“, appelliert Rendi-Wagner. „Jede Mutter, jeder Vater von Kindern wird keine Sekunde zögern, wenn man sie fragt, ob ihr Kind in einer rauchfreien Umgebung aufwachsen soll“, so die Mutter zweier Töchter.

Dass der NichtraucherInnenschutz den Österreicherinnen und Österreichern ein echtes Anliegen ist, erkennt man schon an der großartigen Zustimmung zum Nichtraucher-Volksbegehren. „Fast 900.000 Menschen haben das Don’t smoke-Volksbegehren unterzeichnet – das verstehe ich als Auftrag, den Nichtraucherschutz so schnell wie möglich zu fixieren“, erklärt Rendi-Wagner. (Schluss) up/sc

