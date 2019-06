Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal: „Ganz schön smart“-Aktionswoche mit kostenlosen Alltags-Tipps

Wien (OTS) - Von 3. bis 7. Juni gibt die Gebietsbetreuung Stadterneuerung im 2. Bezirk alltagstaugliche Tipps für umweltbewusstes Handeln. Auf dem Programm stehen Elektro-Lastenrad-Testfahrten, ein Reparaturcafé und Möbel-Upcycling

Wie spart man einfach Energie? Wie verschafft man sich im Sommer Kühlung, auch ohne Klimaanlage? Wie heizt und lüftet man richtig? Was lässt sich aus alten Kleidern, Möbeln und Verpackungen zaubern? Das erfahren Besucherinnen und Besucher im Rahmen der Aktionswoche „Ganz schön smart“ im GB*-Stadtteilbüro am Max-Winter-Platz in der Leopoldstadt. Von 3. bis 7. Juni ist jeder Tag einem Schwerpunktthema gewidmet. Die GB*-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter informieren und beraten kostenlos. Mitmach-Stationen und Workshops zeigen wie leicht es ist, selbst aktiv zu werden.

Gratis-Workshops zum umweltbewussten Handeln im Alltag

„Jeder und jede kann sich im Alltag für eine lebenswerte Umwelt und ein Miteinander in unserer Stadt engagieren. Mit der Aktionswoche motiviert die Gebietsbetreuung Stadterneuerung die Wienerinnen und Wiener, selbst aktiv zu werden. Außerdem bringen die Workshops die Menschen im Grätzel zusammen“, so Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal. Es geht bei der Aktionswoche darum, alltagstaugliche Tipps für umweltbewusstes Handeln kennen zu lernen und auszuprobieren.

Programm der Aktionswoche „Ganz schön smart“

täglich 14-19 Uhr im GB*-Stadtteilbüro am Max-Winter-Platz 23 (2. Bezirk)



- Montag, 3.6.2019: Ressourcenschonende Mobilität

Ausstellung, Mobilitätspass, Apps für Mobilität im Alltag werden vorgestellt

15-17 Uhr: Fahrradreparaturwerkstatt: Fahrrad selbst reparieren

18 Uhr: Vortrag „Mobilitätswende“ von Heinz Buschmann (Klima- und Energiefonds)

-Dienstag, 4.6.2019: Ressourcen Sparen beim Heizen und Kühlen

Ausstellung, Quiz und Stationen zum Mitmachen;

Tipps zum richtigen Heizen sowie zum Lüften und Kühlen an heißen Sommertagen und Kennenlernen von unterschiedlichen Heizsystemen





-Mittwoch, 5.6.2019: Strom und Haushaltsgeräte

Stromfresser im Haushalt, Stromspar-Quiz, Strom selbst erzeugen, Handy aufladen mit Solarladestation

14-16 Uhr: Reparaturcafé: Kaputte Haushaltsgeräte selbst reparieren

-Donnerstag, 6.6.2019: Upcycling

Alte Kleider neu gestalten, Möbel selber bauen, Kräuter am Fensterbrett ziehen,

14-16 Uhr: Workshop „Upcycling mit Kräutern und Behältern“

16-18 Uhr: Workshop „Aus Alt mach Neu"

-Freitag, 7.6.2019: Teilen und Tauschen

Bücher tauschen, Kleidertauschbörse, „Offener Kühlschrank“, Wissens- und Talente-Tauschbörse

18 Uhr: „Cityjungle tour – Tour by beerenstark“: Nachhaltige Projekte kennenlernen

Alle Informationen: www.gbstern.at/mitte

