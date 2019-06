Morgen, Montag, 3. Juni: Diskussionsveranstaltung „SAGEN WAS IST! Die soziale Frage aus feministischer Perspektive“ um 18.30 Uhr

Wien (OTS/SK) - Das Karl-Renner-Institut, die SPÖ-Bundesfrauen und die Wiener SPÖ-Frauen laden morgen Montag, 3. Juni 2019, in Gedenken an Johanna Dohnal zur Diskussionsveranstaltung „SAGEN WAS IST! Die soziale Frage aus feministischer Perspektive“. Die Vorsitzende der Wiener SPÖ-Frauen Marina Hanke im Gespräch mit der Autorin und Politikwissenschafterin Alexandra Weiss. Moderation: Kathrin Glösel. Bitte um Anmeldung unter elisabeth.bessert @ spoe.at oder per Tel. +43 664 830 43 54. ****

Zeit: Morgen, Montag, 3. Juni 2019, 18.30 Uhr

Ort: Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien

Die VertreterInnen der Medien sind herzlichst eingeladen. (Schluss) mp

