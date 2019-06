SPÖ-Seiser: Antrag auf Nichtraucherschutz im Kärntner Landtag

Kärntens SP-Klubchef Seiser kündigt Initiative an: „Wir fordern via Landtag die neue Bundesregierung auf, schädlichen Rauch aus Lokalen zu verbannen.“ Abstimmung mit anderen Landtagen.

Klagenfurt (OTS) - „Weg mit dem blauen Dunst – es wird Zeit für frischen Wind“, sagt Herwig Seiser, Chef des SPÖ-Klubs im Kärntner Landtag. Seine Fraktion wird in der nächsten Landtagssitzung am 13. Juni einen entsprechenden Antrag einbringen. „Darin werden wir die Landesregierung ersuchen, die Bundesregierung aufzufordern, die Aufhebung des Rauchverbots in der Gastronomie zurückzunehmen und das bereits im Jahr 2015 mit der Novelle des Tabakgesetzes beschlossene Rauchverbot umgehend einzuführen“, erklärt Seiser.

Ein ähnlich lautender Antrag wird auch im Salzburger Landtag eingebracht. „Gemeinsam mit Salzburg möchten wir eine bundesweite Initiative in allen Landtagen starten, um unseren Stimmen in Wien entsprechendes Gewicht zu verleihen“, so Seiser, der bereits seine Klubkollegen in den anderen Bundesländern informiert hat.

„Hätte nicht die Kurz-Koalition den Nichtraucherschutz gekippt, wäre er längst in Kraft – und die Menschen könnten bereits heute in allen Kärntner Gaststätten durchatmen. Stattdessen werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Gastronomie und Hotellerie nach wie vor gezwungen, sich giftigen Dämpfen auszusetzen“, so der Klubchef. In der neuen Expertenregierung hofft Seiser auf mehr Vernunft, Weitblick und Verantwortung. „Daher unser Appell: Schützen wir gemeinsam die Gesundheit unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger!“ (Schluss)

