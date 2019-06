ORF SPORT + mit den Highlights vom Ironman 70.3 St. Pölten 2019

Am 3. Juni im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 3. Juni 2019, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom Formel-E-Rennen Berlin 2019 um 19.00 Uhr, vom Ironman 70.3 St. Pölten 2019 um 20.15 Uhr, vom Liese Prokop Memorial 2019 um 21.15 Uhr und vom European Standard Salaspils 2019 (Tanzsport) um 21.45 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.45 Uhr.

Eines der größten Profistartfelder in der Geschichte des Ironman 70.3 St. Pölten versprach ein mehr als vielversprechendes Rennen zum Auftakt der österreichischen Ironman-Saison 2019. Für Österreichs Athletinnen und Athleten gab es allen Grund zum Feiern. Die Vorarlbergerin Bianca Steurer feierte mit Platz zwei ihr erstes österreichisches Ironman-Podium bei den Damen. Thomas Steger holte beinahe seinen ersten Sieg in St. Pölten, musste sich aber letztendlich mit Platz zwei zufriedengeben. Vorjahressieger Michael Weiss überquerte auf Rang drei die Ziellinie. Franz Loeschke aus Deutschland siegte in einer Zeit von 3:52:37 Stunden. Sara Svensk aus Schweden holte sich mit 4:26:05 den Sieg bei den Damen.

