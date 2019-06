„profil“-Umfrage: 68% gegen Polit-Comeback von Strache

Mit dem Ibiza-Skandal hat sich der Ex-FPÖ-Chef für die Mehrheit der Österreicher disqualifiziert – FPÖ-Wähler halten Strache die Treue

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin „profil“ in seiner Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, stehen mehr als zwei Drittel der Österreicher einem Polit-Comeback von Ex-FPÖ-Ches Heinz-Christian Strache äußerst negativ gegenüber. 51% finden, er solle „auf keinen Fall“ in die Politik zurückkehren, 17% meinen: „eher nicht“. Laut der vom Meinungsforschungsinstitut unique research für „profil“ durchgeführten Umfrage können sich 22% der Befragten ein politisches Comeback Straches vorstellen. Ausschlaggebend dafür sind vor allem die FPÖ-Sympathisanten, von denen 67% die Rückkehr des Ex-Parteichefs befürworten würden. Allerdings wollen selbst 28% der blauen Anhänger Strache nicht mehr in der Politik sehen. (n=500)

