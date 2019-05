„IM ZENTRUM“: Misstrauen, Rache und Intrigen – Wie heftig wird der Wahlkampf?

Am 2. Juni um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In zwei Wochen vier Regierungen und in einer Woche drei Kanzler: Wie beurteilen die fünf Parlamentsparteien die erste Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein? Wie stabil wird diese Übergangsregierung sein? Welche Rolle übernehmen die Parteien beim freien Spiel der Kräfte im Parlament? Was kosten uns die politischen Turbulenzen? Wo gibt es neue Allianzen? Wer kann mit wem und wer schließt wen aus? Wie werden die Monate bis zur Wahl verlaufen? Darüber diskutieren am Sonntag, dem 2. Juni 2019, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Karl Nehammer

Generalsekretär, ÖVP

Herbert Kickl – angefragt

gf. Klubobmann, FPÖ

Sonja Hammerschmid

Abgeordnete zum Nationalrat, SPÖ

Sepp Schellhorn

stv. Bundesparteivorsitzender, NEOS

Alfred Noll

Abgeordneter zum Nationalrat, JETZT (Liste Pilz)

