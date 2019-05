„Sport am Sonntag“ mit den Studiogästen Christian Ilzer und Günter Bresnik

Am 2. Juni ab 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Rainer Pariasek präsentiert „Sport am Sonntag“ am 2. Juni 2019 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Dominic Thiem: Die erste Woche in Paris

Der Mitfavorit aus Österreich bei seinem Turnier-Highlight des Jahres. Dazu live im Studio: sein ehemaliger Trainer Günter Bresnik.

Christian Ilzer: Der neue Austria-Trainer live zu Gast

Der Senkrechtstarter in der Bundesliga spricht über seinen Aufstieg und seine violette Zukunft.

Dieter Quester: Die Motorsport-Legende wird 80

Vom Motorboot bis zum Tourenwagen – nach 1.000 Rennen spricht Dieter Quester live über ein Leben auf der Überholspur.

Liverpool gegen Tottenham: Das englische Champions-League-Finale Salah gegen Kane, Klopp gegen Pochettino – das Insel-Derby elektrisiert die Fans.

Doping: Die Operation Aderlass erreicht den alpinen Skisport

Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen ist jetzt auch Hannes Reichelt befragt worden, der ÖSV betont die Unschuldsvermutung.

