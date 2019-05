ORF III am Wochenende: Auftakt des „ORF-III-Staatsopernmonats“ mit neuer „Falstaff“-Inszenierung aus der Wiener Staatsoper

Außerdem: „zeit.geschichte“-Schwerpunkt zum 75. Jahrestag des „D-Days“, „ORF III Spezial: DisAbility Confidence Day 2019“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information läutet am Sonntag, dem 2. Juni 2019, mit einer „Falstaff“-Neuinszenierung aus der Wiener Staatsoper den „ORF-III-Staatsopernmonat“ ein. Bereits am Samstag, dem 1. Juni, widmet sich ORF III morgens dem „DisAbility Confidence Day 2019“, ehe sich die „zeit.geschichte“ mit einem umfangreichen Programm dem 75. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie zuwendet. ORF-Auslandschef Andreas Pfeifer meldet sich direkt aus der Normandie und stimmt mit historischen Verortungen auf das Programm ein.

Samstag, 1. Juni: „ORF III Spezial“ zum „DisAbility Confidence Day 2019“ und Auftakt zum „zeit.geschichte”-Schwerpunkt anlässlich des 75. „D-Day“-Jahrestags

Um 8.40 Uhr meldet sich „ORF III Spezial“ mit „Literatur im Nebel – John Maxwell Coetzee“. Im Rahmen der zweitägigen Kulturveranstaltung in Heidenreichstein in Niederösterreich lesen bekannte Schauspieler/innen sowie Schriftsteller/innen Textpassagen aus den Werken von John Maxwell Coetzee. Auch der südafrikanische Literatur-Nobelpreisträger selbst steht Rede und Antwort und rezitiert aus seinen Erzählbändern. Danach widmet sich „ORF III Spezial“ dem „DisAbility Confidence Day 2019“ (9.25 Uhr), der sich mit den Herausforderungen von gesellschaftlicher Veränderung und technologischem Fortschritt beschäftigt. Führende CEOs und internationale Expertinnen und Experten diskutieren über Barrierefreiheit als Erfolgsfaktor. Danach zeigt ORF III das Dakapo des inklusiven Westerns „5 vor 12“ (9.50 Uhr).

Ab 10.50 Uhr zeigt ORF III zahlreiche „zeit.geschichte“-Dokumentationen, beginnend mit „Die unbekannte Seite des Zweiten Weltkriegs – Hitlers Aufstieg zum Diktator“ von Magali Cottard, Christelle Gilbert und Julie Pichot. Ab 11.45 Uhr beschäftigt sich die „zeit.geschichte“ ausschließlich mit der Landung der Alliierten in der Normandie und ihren Folgen. Zu sehen gibt es die Dokumentationen „‚Brennt Paris?‘ – Kampf gegen Hitlers Befehl“, „D-Day: John Ford – Der Mann, der die Landung inszenierte“ (12.45 Uhr), den Zweiteiler „D-Day: Zeitzeugen aus der Tiefe“ (13.35, 14.30 Uhr), „D-Day: Die misslungene Generalprobe“ (15.20 Uhr) und „Die DC3-Story – Ein Flugzeug, das die Welt verändert hat“ (16.10 Uhr). Im Hauptabend wird der Schwerpunkt mit dem Dokuvierteiler „D-Day: Tag der Entscheidung“ ab 20.15 Uhr fortgesetzt. Autor Michael Kloft zeichnet mit Filmen, Fotos und originalen Dokumenten den Verlauf der Ereignisse minutiös nach. Er besuchte die Originalschauplätze in der Normandie und befragte die letzten Zeitzeugen.

Sonntag, 2. Juni: Auftakt für „ORF-III-Staatsopernmonat“ mit „Falstaff“ um 20.15 Uhr

Den Auftakt des „ORF-III-Staatsopernmonats“ macht am Sonntag, dem 2. Juni, „Falstaff“. Barbara Rett trifft das Ensemble der gefeierten „Falstaff“-Inszenierung in „Kulissengespräch – Einführung zu Falstaff‘“ (20.00 Uhr). Auf der Probebühne der Wiener Staatsoper spricht sie mit Carlos Álvarez, Michael Laurenz und Dirigent James Conlon über ihren persönlichen Zugang zur Titelfigur Falstaff und Giuseppe Verdis Alterswerk. Gespickt werden die Aufnahmen von heute mit Ausschnitten aus Marcel Prawys legendären Kritiken, der in gewohnt charmanter und präziser Art den Kern der Oper wiedergibt. Anschließend folgt die Neuproduktion „Falstaff“ (20.15 Uhr). Unter der musikalischen Leitung von James Conlon gibt Carlos Álvarez seine fantastische Interpretation des mit allen Wassern gewaschenen Trunkenbolds und Zechprellers Falstaff und führt gemeinsam mit Hila Fahima, Simon Keenlyside und Michael Laurenz durch die amüsante Oper, die Giuseppe Verdis letztes Bühnenwerk ist.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at