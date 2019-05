ORF-„Pressestunde“ mit Doris Bures, Zweite Nationalratspräsidentin, SPÖ

Am 2. Juni um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Der vergangene Montag hat parlamentarische Geschichte geschrieben. Erstmals wurde eine Bundesregierung per Misstrauensvotum gestürzt. Die vorsitzführende Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures verkündete das Aus für die türkis-blaue Regierung. Wie sieht Bures die Rolle des Parlaments in diesen heiklen und brisanten Zeiten des Übergangs, die der Republik nun im Vorfeld der für September geplanten Neuwahlen bevorstehen? Kommt das freie Spiel der Kräfte im Nationalrat? Wie sieht Bures in ihrer Eigenschaft als stellvertretende SPÖ-Bundesparteivorsitzende die Situation der Sozialdemokraten nach dem schwachen Abschneiden bei der EU-Wahl? Und ist ihre Partei unter Führung von Pamela Rendi-Wagner für die Nationalratswahl gerüstet?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 2. Juni 2019, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Christian Nusser

„Heute“

und

Claudia Dannhauser

ORF

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at