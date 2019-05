SPÖ-Termine von 3. Juni bis 9. Juni 2019

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 3. Juni 2019:

9.45 Uhr Vor der SPÖ-Bundesgeschäftsstelle in der Löwelstraße wird die Regenbogenfahne gehisst. Es nehmen SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner, SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda, SPÖ- Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner, stv. SPÖ-Bundesgeschäftsführerin Andrea Brunner, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien Barbara Novak, die Vorsitzende der Wiener SPÖ-Frauen Marina Hanke, SPÖ-Landtagsabgeordnete Nicole Berger-Krotsch und SoHo Wien Vorsitzender Bakri Hallak teil (SPÖ-Bundesgeschäftsstelle, Löwelstraße 18, 1014 Wien).

10.00 Uhr SPÖ-Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner und stv. SPÖ-Bundesgeschäftsführerin und Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner laden zu einem Pressegespräch zum Thema „Selbstbestimmt. Solidarisch. Stolz. Unsere Forderungen für den Regenbogenmonat 2019“ in die SPÖ-Bundesgeschäftsstelle ein (SPÖ-Bundesgeschäftsstelle, Sitzungssaal 2. Stock, Löwelstraße 18, 1014 Wien).

18.30 Uhr Das Karl-Renner-Institut, die SPÖ Bundesfrauen und die Wiener SPÖ Frauen laden in Gedenken an Johanna Dohnal zur Diskussionsveranstaltung „SAGEN WAS IST! Die soziale Frage aus feministischer Perspektive“. Die Vorsitzende der Wiener SPÖ-Frauen Marina Hanke im Gespräch mit der Autorin und Politikwissenschaftlerin Alexandra Weiss. Moderation: Kathrin Glösel. Nähere Informationen finden Sie unter https://tinyurl.com/yyhrzvya. Bitte um Anmeldung unter elisabeth.bessert@spoe.at oder Tel.: 0664-8304354 (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Auf der Suche nach Europa“, kuratiert von Ulrike Guérot, findet eine Podiumsdiskussion u.a. mit dem Historiker und Journalisten Raimund Löw und der IFES-Geschäftsführerin Eva Zeglovits zum Thema „Nach den Wahlen – In welche Zukunft geht Europa?“ statt. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/y3jrgj9c (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 4. Juni 2019:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial dagegen“, kuratiert von Robert Misik, findet die Buchpräsentation „Klare, lichte Zukunft – Eine radikale Verteidigung des Humanismus“ von Paul Mason (erschienen bei Suhrkamp im Mai 2019) statt. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/y5t3tpnn (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 5. Juni 2019:

18.00 Uhr SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda nimmt am Ortsparteitag der SPÖ Neuhofen teil.

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Africa: Dimensions of a Continent“, kuratiert von Georg Lennkh, findet eine Diskussion zum Thema „Der UN-Flüchtlingspakt - Mehr Solidarität im Flüchtlingsschutz muss möglich sein“ statt. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/y6e22sd8 (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DONNERSTAG, 6. Juni 2019:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Jahresthema 2019: Borders. Grenzen“, kuratiert von Hanno Loewy, findet die Buchpräsentation „Die Grenze - Von der Durchlässigkeit eines trennenden Begriffs“ von Francesco Magris (erschienen bei Zsolnay im März 2019) statt. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/y2e5r3xm (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 7. Juni 2019:

10.00 Uhr SPÖ-Bundesparteivorsitzende, Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner eröffnet die Enquete „Kindern Wege öffnen. Das Recht auf Bildung von Anfang an. 30 Jahre UN-Kinderrechtskonvention und die Bedeutung der Elementarbildung“, eine gemeinsame Veranstaltung von SPÖ-Parlamentsklub und den Österreichischen Kinderfreunden. Nähere Informationen und Anmeldung unter https://tinyurl.com/y2xnphnf (Parlament, Ausweichquartier Hofburg, Dachfoyer Eingang Josefplatz, 1010 Wien).

10.30 Uhr Die Mitglieder der Präsidiale treten zusammen.

SAMSTAG, 8. Juni 2019:

19.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt im Rahmen der Reihe RI-Perspektiven zur Veranstaltung „Meinungsfreiheit im Netz – Über Wut, Humor und andere Strategien“. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/y54hsl8m (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien).

