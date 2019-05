Investition in die eigene Zukunft: Wissbegierig, innovativ und neugierig sein

TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis prämiert Diplom-/Masterarbeiten, Dissertationen, HTL-Abschlussarbeiten und innovative Unternehmens-Projekte. Die Einreichfrist läuft noch bis 30.6.

Wien (OTS) - Mit dem TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis ist heuer bereits zum 8. Mal mehr drin für Österreichs Next Generation und innovative Unternehmensprojekte.



Markus Ernst, heute Projektmanager in der Digital Factory von Siemens Österreich in Linz, sicherte sich im Jahr 2017 mit seiner Dissertation an der TU Graz über die Optimierung automotiver Software den Hauptgewinn von €8.000 beim TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis:„Wissbegierig, innovativ und neugierig sein. Das ist die beste Investition in die eigene Zukunft. Und die eigene Leistung gleich einmal einer qualifizierten Öffentlichkeit vorstellen. Der TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis ist dafür eine mehr als gute Gelegenheit.“

TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis mit 15.000 Euro dotiert

Insgesamt ist der TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis mit 15.000 Euro dotiert. Für das Siegerprojekt in der Kategorie „Universitäten/Fachhochschulen“ gibt es 8.000 Euro, das beste HTL-Projekt darf sich über 5.000 Euro freuen, in der Sonderkategorie „Unternehmen“ gibt es 2.000 Euro. Dazu gibt es in allen Kategorien wieder die begehrten TÜV AUSTRIA Publikumspreise.

Uni- bzw. FH-Absolventen können approbierte Abschlussarbeiten, die nicht älter als zwei Jahre (2017) sind, zum TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis einreichen.



Die Bewerbungsfrist läuft noch bis 30.6.2019.

Alle Personen, die ihre Arbeit / Beispiele der Unternehmenspraxis bis 30.6. einreichen, sind bei der TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis-Verleihung am 18.11. im Kuppelsaal der TU Wien angemeldet.

Einreichungen unter www.tuv.at/wissenschaftspreis

