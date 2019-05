Kola Kenda zum Frühstück

Das Ayurveda-Kochbuch der one world foundation Sri Lanka

Wien (OTS) - Sri-lankische Küche vom Feinsten! Ein sinnliches Ayurveda-Kochbuch mit Rezepten von Chamil Priyantha und Wasantha De Silva – den fabelhaften Köchen der one world foundation im Gästehaus Bogenvillya in Sri Lanka.

Die achtsame Ayurveda-Küche beginnt schon beim Frühstück mit einer magenschonenden Kräutersuppe (Kola Kenda), die gesund und kräftigend ist. In der ganzheitlichen Ayurveda-Medizin gilt: „Wir sind was wir essen“. Jede Mahlzeit sollte frisch gekocht, auf körperliche und seelische Verfassung abgestimmt und variantenreich sein sowie aus den sechs Geschmacksrichtungen süß, sauer, salzig, scharf, bitter und astringierend bestehen.

Die one world foundation ist ein soziales Unternehmen, das ein wunderschönes Ayurveda-Resort an der Westküste Sri Lankas betreibt. Weiters beherbergt die Stiftung ein Art & Residencies-Programm für Künstler und Schriftsteller und vor allem eine Schule für mehr als 1.100 Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Die gemeinnützige Organisation finanziert ihr umfangreiches Bildungsprogramm mit dem Erlös aus ihrem Gästehaus und mit Spenden.

Kathrin Messner, Gründerin: „Als Europäer wollen wir unserem Selbstverständnis, wonach wir alle in einer Welt leben, Ausdruck verleihen, und entschieden uns dafür, einen einfachen Kreislauf in Gang zu setzen: Mit den Einnahmen aus unserem Gästehaus werden Bildungsprogramme vor Ort in Sri Lanka ermöglicht. Das Schulprojekt erfüllt eine friedensstiftende Funktion. Hier arbeiten und lernen Buddhisten, Hindus, Muslime und Christen ganz selbstverständlich Seite an Seite.“

Buchpräsentation, Freitag, 7. Juni 2019, 17 Uhr,

UNGER und KLEIN, Gölsdorfgasse 2, 1010 Wien.

Anmeldungen: office @ owf.at.

Chamil and Wasantha – one world foundation cookeries, 192 S., zahlreiche Farbabb., englisch, ISBN 978-3-200-06401-0, Preis: € 36. Der Erlös aus dem Verkauf des Buches kommt zu 100% der one world foundation zugute. Bestellungen: https://owf.at/kochbuch

