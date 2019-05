Armin Assinger präsentiert: „Die Promi-Millionenshow“ zugunsten des Life Ball

Dirk Heidemann, Cesár Sampson, Ronja Forcher und Lili Paul Roncalli testen ihr Wissen

Wien (OTS) - Geballtes Promiwissen für den Kampf gegen HIV und AIDS. Am Montag, dem 3. Juni 2019, stellen um 20.15 Uhr in ORF 2 Dirk Heidemann, Cesár Sampson, Ronja Forcher und Lili Paul Roncalli bei der „Promi-Millionenshow“ ihr Wissen in den Dienst des Life Ball. Auch diesmal umfasst der Fragenbaum 15 knifflige Wissensfragen aus verschiedenen Gebieten und reicht bis zur 75.000-Euro-Frage. Insgesamt könnten die vier Kandidatinnen und Kandidaten somit 300.000 Euro für den Life Ball erspielen. Als Unterstützung stehen den Promis wie gewohnt der 50:50-Joker, die Frage an das Publikum und der Telefonjoker zur Verfügung. Die erspielten Gewinne werden von DB Schenker, Durex und Mac zur Verfügung gestellt.

Der Life Ball steht am Samstag, dem 8. Juni, live ab 20.15 Uhr auf dem Programm von ORF 1. Alle Infos zur Übertragung und zur weiteren ORF-Berichterstattung in Radio, TV und online sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Vier Prominente spielen für den Life Ball

Cesár Sampson vor der Show: „Da es für den guten Zweck ist, strebe ich auf jeden Fall die 75.000 Euro an – da kann man einfach nie genug haben. Wenn ich für mich selber spielen würde, wäre ich schon mit weniger zufrieden.“ Und über Lampenfieber: „Bei Quizfragen überwiegt bei mir der Spieltrieb – und deshalb bin ich nicht so schlimm nervös.“

Lili Paul Roncalli: „Als ich gefragt wurde, hatte ich schon ein wenig Angst. Aber weil es ja für den guten Zweck ist, kann man nicht Nein sagen. Und dann gibt man sich noch mehr Mühe, als wenn man für sich selbst spielen würde. Die ,Millionenshow‘ erinnert mich ein wenig an eine Prüfung, man weiß einfach nicht, was genau drankommt.“

Dirk Heidemann: „Ich bin generell kein Prüfungsmensch, aber ich bin ganz gut allgemeingebildet. Wenn es um Sport geht – um Fußballergebnisse –, das ist nicht ganz so mein Ding. Song Contest wäre schon eher mein Ding. Ich versuche auf jeden Fall, so viel Geld wie möglich für den Life Ball zu erspielen.“

Ronja Forcher: „Ich freue mich jetzt auf die Sendung, war aber schon aufgeregt, weil meine Allgemeinbildung nicht unbedingt die beste ist. Mein persönliches Ziel ist es, acht Fragen zu schaffen – und jede weitere ist natürlich auch gut. Ich werde lieber nicht zocken, da bleibe ich eher auf der sicheren Seite. Es wäre schade um jeden Euro, der verloren geht.“

Der Fragenbaum zur „Promi-Millionenshow“

Frage 1: 100 Euro

Frage 2: 200 Euro

Frage 3: 300 Euro

Frage 4: 400 Euro

Frage 5: 500 Euro

Frage 6: 1.000 Euro

Frage 7: 2.000 Euro

Frage 8: 4.000 Euro

Frage 9: 6.000 Euro

Frage 10: 10.000 Euro

Frage 11: 15.000 Euro

Frage 12: 25.000 Euro

Frage 13: 35.000 Euro

Frage 14: 50.000 Euro

Frage 15: 75.000 Euro

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at