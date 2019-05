Der Juni im Cinema Paradiso Baden

Live-Veranstaltungen und Klima- & Umwelt-Filmtage

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit einer Lesung von Vea Kaiser aus ihrem dritten Roman, „Rückwärtswalzer oder Die Manen der Familie Prischinger“, startet am 3. Juni das Live-Veranstaltungsprogramm im Cinema Paradiso Baden. Ebenfalls am 3. Juni öffnet das erste „Film-Café“ des Monats seine Pforten, in dem zu „Van Gogh“ Kaffee und Kuchen serviert werden. In der Reihe „Film, Kaffee und Kuchen“ folgen am 17. Juni „Stan & Ollie“ und am 24. Juni „Der Flohmarkt von Madame Claire“. „Cinema Opera“ präsentiert diesmal am 11. Juni das Ballett „Romeo und Julia“ nach der Musik Sergej Prokofjews in einer Choreografie von Kenneth MacMillan direkt aus dem Royal Opera House London.

Die Reihe „Filmriss“ präsentiert am 7. Juni „Lords of Chaos“ von Jonas Akerland über die Geburtsstunde der norwegischen Black-Metal-Band Mayhem und am 14. Juni Jonah Hills Regiedebüt „MID90S“ als Liebeserklärung an die 1990er-Jahre. Am 17. Juni gibt es im Anschluss an den Streifen „Why are we creative?“ von Herman Vaske ein Gespräch unter dem Motto „Warum sind Menschen kreativ?“. Am 18. Juni wird im Rahmen von „Cinema School“ im Anschluss an den Streifen „Rotes Gold – The Empire of Red Gold“ das Thema der Industrietomatenproduktion interaktiv und medienpädagogisch aufbereitet. Am 19. Juni lädt die Filmgruppe der Biondekbühne Baden zur Premiere ihres Found-Footage-Horrorfilms „Cut!“. Am 28. Juni steigt dann mit der „Silent Gehsteigdisco“ vor dem Kino die leiseste Party des Jahres.

Besonderes Augenmerk gilt im Juni den mittlerweile sechsten Klima- & Umwelt-Filmtagen Baden des Cinema Paradiso Baden, der Stadtgemeinde Baden und der Energie- und Umweltagentur Niederösterreich. Zur Eröffnung am 24. Juni präsentiert der Badener Regisseur Richard Ladkani seinen preisgekrönten Film „Sea of Shadows“. Weitere Filme zum Thema Klimaschutz sind am 25. Juni „Zeit für Utopien“, am 26. Juni „Climate Warriors – Der Kampf um die Zukunft unseres Planeten“, am 27. Juni „Snow Business“ und im Rahmen eines „Cinema Breakfast“ am 19. und 28. Juni „Das Wunder von Mals“ bzw. am 30. Juni „Gegen den Strom“ sowie für die „Cinema Kids“ am 29. Juni „Die Konferenz der Tiere“. Dazu kombiniert am 18. Juni der „Klima-Slam“ einen Poetry-Slam mit dem Kurzfilm „Invisible Blanket“.

Weiters sind im Juni im Cinema Paradiso Baden die Komödie „The Dead Don’t Die“ von Jim Jarmusch mit Bill Murray, Tilda Swinton, Selena Gomez, Tom Waits und Iggy Pop, Ludovic Bernards „Der Klavierspieler vom Gare du Nord“, die Romanverfilmung „Britt-Marie war hier“, „Zwischen den Zeilen“ mit Juliette Binoche sowie die österreichische Komödie „Kaviar“ mit Simon Schwarz und Georg Friedrich zu sehen. Auf die „Cinema Kids“ wiederum warten „Die sagenhaften Vier“, „Royal Corgi“, „Mister Link“, „Pets 2“, „Aladdin“ und „Mirai“.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten beim Cinema Paradiso Baden unter 02252/25 62 25 und www.cinema-paradiso.at/baden.

