Europäischer Anästhesie-Kongress: Patientensicherheit als zentrales Thema

Wien (OTS) - Risiken senken und die Sicherheit erhöhen: Patientensicherheit und Big Data sind unter den zentralen Themen des europäischen Anästhesiekongresses Euroanaesthesia 2019, zu dem mehr als 6.000 Teilnehmer aus über 80 Ländern in Wien zusammen kommen (1. bis 3. Juni). Digitalisierung ist eine besonders wichtige Innovationstreiberin in der Anästhesie und hilft dabei, Risiken zu vermeiden und Komplikationen frühzeitig zu erkennen. Wichtige Beiträge zur Patientensicherheit leisten auch der zunehmende Trend zur ambulanten Anästhesie oder systematische Anämie-Checks vor der OP. Maßgeblich für ein hohes Sicherheitsniveau ist aber auch die optimale Ausbildung eines auch zahlenmäßig ausreichenden Nachwuchses in der Anästhesie und Intensivmedizin. Auch österreichische Forschergruppen präsentieren auf dem Kongress aktuelle Studienergebnisse.

