Chansons, Schlager und Blues im Amtshaus Brigittenau

Konzerte am Dienstag und Donnerstag, Info: Tel. 4000/20 110

Wien (OTS/RK) - Vielerlei Kultur-Veranstaltungen finden im Festsaal im Amtshaus Brigittenau (20., Brigittaplatz 10) statt: Am Dienstag, 4. Juni, treten ab 19.00 Uhr die Unterhalter Karl Glaser (Gesang und Rezitation) und Gerhard Fleischer (Klavier) mit dem Programm „Hab‘ keine Angst vor der Liebe“ auf. Chansons und Schlager, umrahmt von Wiener Melodien und amüsanten Texten, erfreuen das Publikum (Organisation: Club Brigittenau Creativ). Unter dem markanten Namen „Burundanga Blues“ spielen Wolf Ratz (Gesang, Gitarre), Stefan Lichtenegger (Gesang, Bass, Gitarre, Percussion) und Juan Carlos Paniagua (Akkordeon, Bass, Gesang) am Donnerstag, 6. Juni, im Amtshaus-Festsaal hinreißende Musik. Das beachtenswerte Trio trägt ab 19.00 Uhr eigene Kompositionen (Spanisch, Deutsch, Dialekt) vor und spannt dabei einen gut ins Ohr gehenden bunten Klangbogen, von Blues und Folk bis zu Latin und Country (Organisation: Kulturforum Brigittenau). Der Bezirk fördert die zwei Kultur-Termine. An beiden Abenden ist der Eintritt frei. Auskünfte: Telefon 4000/20 110 (Büro-Team der Bezirksvorstehung Brigittenau), E-Mail post@bv20.wien.gv.at.

