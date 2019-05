12./13. Bezirk: Straßenbauarbeiten in Abschnitt der Atzgersdorfer Straße

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 4. Juni 2019, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau mit Fahrbahninstandsetzungsarbeiten und der Errichtung einer Betondecke für die Bushaltestelle „Atzgersdorfer Straße“ in der Atzgersdorfer Straße im Abschnitt zwischen Hetzendorfer Straße und Feldkellergasse bzw. Münchenstraße im 12. bzw. 13. Bezirk.

Verkehrsmaßnahmen

Auf Baudauer wird die Autobushaltestelle 58A in Fahrtrichtung Rosenhügel örtlich verlegt. Die Bauarbeiten am Kreuzungsplateau Feldkellergasse/Münchenstraße finden voraussichtlich in drei Nächten in der Zeit zwischen 20 Uhr Abend und 5 Uhr Früh bei Aufrechterhaltung von einem Fahrstreifen pro Fahrtrichtung in der Atzgersdorfer Straße statt, alle Fahrrelationen bleiben aufrecht. Der Fuß- und Radverkehr wird aufrechterhalten.

Örtlichkeit der Baustelle: 12., 13., Atzgersdorfer Straße zwischen Hetzendorfer Straße und Feldkellergasse bzw. Münchenstraße

- Baubeginn: 4. Juni 2019

- Geplantes Bauende: 21. Juni 2019

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

(Schluss) aig/hol







Rückfragen & Kontakt:

Matthias Holzmüller

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 01 4000-49811

Mobil: 0676 8118 49811

E-Mail: matthias.holzmueller @ wien.gv.at



Silvia Aigner

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49812

Mobil: +43 676 8118 49812

E-Mail: silvia.aigner @ wien.gv.at