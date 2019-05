3. Bezirk: Punktuelle Fahrbahnsanierungsarbeiten in Schlachthausgasse und Landstraßer Hauptstraße

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 4. Juni 2019, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau mit punktuellen Fahrbahnsanierungsarbeiten in der Schlachthausgasse und der Landstraßer Hauptstraße im 3. Bezirk.

Details

Aufgrund von Zeitschäden müssen die Fahrbahnen der Schlachthausgasse von Barthgasse bis und in Richtung Landstraßer Hauptstraße sowie der Landstraßer Hauptstraße zwischen Rennweg und Viehmarktgasse in Fahrtrichtung Donaukanal punktuell saniert werden. Weiters wird zur Erhöhung der Verkehrssicherheit in der Schlachthausgasse die bestehende Fahrbahnanhebung bei der Straßenbahnhaltestelle Viehmarktgasse verlängert.

Verkehrsmaßnahmen

Die Bauarbeiten in der Schlachthausgasse erfolgen sowohl bei Tag als auch bei Nacht. Auf Baudauer wird der Verkehr über das richtungsführende Gleis geführt (in Fahrtrichtung Landstraßer Hauptstraße). Die Bauarbeiten in der Landstraßer Hauptstraße erfolgen sowohl bei Tag als auch bei Nacht bei Freihaltung von einem Fahrstreifen (in Fahrtrichtung Donaukanal).

- Baubeginn Schlachthausgasse: 4. Juni 2019

- Geplantes Bauende Schlachthausgasse: 13. Juni 2019

- Baubeginn Landstraßer Hauptstraße: 12. Juni 2019

- Geplantes Bauende Landstraßer Hauptstraße: 18. Juni 20129

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

(Schluss) aig/hol



