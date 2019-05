Aus Alt mach Neu: Wenn das Hemd zur Kniedecke wird.

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 8. Juni 2019 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Alte Kleidungsstücke müssen nicht alternativlos entsorgt werden. Sie finden dank innovativer Ideen vielmehr immer öfter eine andere sinnvolle Verwendung – ganz nach dem Thema des ORF-Themenschwerpunktes „Mutter Erde – Verwenden statt verschwenden“ von 5. bis 16. Juni.

Wie dieses so genannte „Upcycling“ funktioniert, zeigt u.a. das Beispiel von Brigitte Cerny aus Zöbing bei Langenlois in Niederösterreich. Sie hat sich auf die Verarbeitung von Stoffen spezialisiert: Aus alten Hemden werden u.a. Kniedecken fürs Altersheim, aus alten Tüchern wiederum praktische Einkaufstaschen. Was da alles an neuen Produkten hergestellt werden kann, lernen Interessierte in Kursen... und können das gleich auch an der Nähmaschine selbst ausprobieren.

Die weiteren Themen von „Land und Leute“ am 8. Juni:

*Schlachten ohne Stress.

Elf Rinderbauern auf der steirischen Koralm haben mit ihrer Initiative „Stressfreies Schlachten“ vier Jahre für die Umsetzung der mobilen Schlachtung gekämpft. Nach der rechtlichen Bewilligung können sie nun mit einem speziellen Anhänger direkt am Hof schlachten.

*Campen am Bauernhof.

Urlaub am Bauernhof ist manchmal auch mit dem Zelt oder dem Wohnwagen möglich. Zum Beispiel am Ferienhof Pfaffenlehen der Familie Unterbuchschachner in Maria Neustift in Oberösterreich. Dort können auch Camper den bäuerlichen Alltag hautnah miterleben.

*Gebietstypischer Wein.

Die Besonderheiten der Böden im Weinbaugebiet Kremstal in Niederösterreich und die daraus entstehenden gebietstypischen Weine stehen im Mittelpunkt einer „Land und Leute“-Reportage. Gesprächspartner sind eine Geologin und einige Winzer.

*Prangnudeln zu Fronleichnam.

Im Kärntner Metnitztal gibt es zum Fronleichnamsfest einen besonderen Brauch: Bei der Festmesse wird ein Mürbteiggebäck, die sogenannten Prangnudeln, verteilt. Diese uralte Tradition wird von den Frauen der Brauchtumsgruppe Metnitz bis heute bewahrt.

