ORF SPORT + mit Fußball-2. Liga und Handball-Finale

Ebenfalls am 1. und 2. Juni: Austrian Football League, Fußball-Frauen-Bundesliga und Handball-WM-Play off

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 1. Juni 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Austrian Football League-Match Dacia Vienna Vikings – Swarco Raiders Tirol um 15.50 Uhr, aus der Fußball-2. Liga um 16.50 Uhr (Konferenzschaltung SV Horn – WSG Swarovski Wattens und SV Guntamatic Ried – FC Juniors OÖ) und vom 3. Finalspiel Moser Medical Krems – Alpla Hard in der spusu Handball Liga Austria um 20.15 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, „Formula E Street Racers“ um 19.00 Uhr, die Höhepunkte vom Porsche Supercup 2019 (2. Station Monaco) um 19.30 Uhr und von den FIA Karting European & World Championships 2019 in Genk um 22.15 Uhr, „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und das „Funsport-Magazin“ mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.45 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Fußball Planet Pure Frauen Bundesliga-Spiel SKN St. Pölten – Landhaus um 14.50 Uhr, vom Red Bull Cliff Diving in Polignano a Mare um 17.00 Uhr und vom Handball-Frauen-WM-Play off-Spiel Österreich – Ungarn um 17.50 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, das „Funsport-Magazin“ mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 19.45 und 22.55 Uhr, „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, die Höhepunkte vom Fußball Planet Pure Frauen Bundesliga-Spiel SKN St. Pölten – Landhaus um 20.15 Uhr und das Magazin „Road to the FIFA Women’s World Cup France 2019“ um 22.25 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 2. Juni.

In der 8. Runde der Austrian Football League treffen am 1. Juni die Dacia Vienna Vikings und die Swarco Raiders Tirol aufeinander. Kommentator ist Michael Bacher, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Pasha Asiladab. (ORF-TVthek live von 15.50 bis 19.00 Uhr).

ORF SPORT + überträgt die Meisterschaftsentscheidung in der Fußball-2. Liga zwischen Wattens und Ried in einer Konferenzschaltung live. Zu sehen sind die Begegnungen SV Horn – WSG Swarovski Wattens und SV Guntamatic Ried – FC Juniors OÖ. Wattens geht mit einem Zwei-Punkte-Vorsprung in die letzte Runde. Die Kommentatoren sind Oliver Polzer (Horn) und Daniel Warmuth (Ried).

Nach der Auftaktniederlage in der Best of five-Finalserie der spusu Handball Liga gegen den Moser Medical UHK Krems stand der Alpla HC Hard in Spiel zwei bereits ein wenig unter Druck, wusste dafür aber den Heimvorteil auf seiner Seite. Die Vorarlberger gewannen Spiel zwei 22:18 und glichen in der Serie auf 1:1 aus. Kommentator ist Johannes Hahn.

In der letzten Runde der Planet Pure Frauen Bundesliga hat der SKN St. Pölten am 2. Juni Landhaus zu Gast. St. Pölten ist bereits Meister und bekommt nach dem Spiel den Meisterteller überreicht. Kommentator ist Erwin Hujecek.

ORF SPORT + überträgt das Red Bull Cliff Diving live aus Polignano a Mare in Italien (ORF-TVthek live von 16.30 bis 18.00 Uhr).

Mit Ungarn hat Österreichs Handball-Damen-Mannschaft nach Rumänien neuerlich ein absolutes Topteam im WM-Play off zugelost bekommen. Da Österreich zuerst gezogen wurde, hat man im Hinspiel Heimrecht. Das Match wird am 2. Juni im Raiffeisen Sportpark Graz ausgetragen. Kommentator ist Johannes Hahn.

