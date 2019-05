Interkontinentale Kooperation für nachhaltige Urbanität

Ich danke Jorge P. Machado und R20 für die Initiative zum spannenden Austausch und die Einladung an die Seestadt, unsere Expertise nach Brasilien zu bringen. Dass wir in aspern nicht nur unser bekanntestes Smart City-Aushängeschild ASCR zu bieten haben, zeigte das große Interesse an der anschließenden Seestadt-Tour. Gerhard Schuster, Wien 3420 aspern Development AG

Der Smart City-Showcase aspern Seestadt ist gerade für Brasilien ein Erfolgsmodell, da besonderes Augenmerk auf das Gleichgewicht zwischen sozioökonomischen- und Umweltfragen gelegt wird. Die Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Sao Carlos ermöglicht die Realisierbarkeit eines Smart City Projekts in Brasilien. Jorge P. Machado, R20 Regions of Climate Action

Wien (OTS) - Zum Auftakt des R20 Summit in Wien fand am Montag in aspern Seestadt ein hochrangig besetzter Workshop statt. Neben intensivem Erfahrungs- und Knowhow-Austausch rund um die Seestadt als Smart City-Showcase, stand die Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding zu einer Städtepartnerschaft im Auftrag des Klimaschutzes auf dem Programm.

Wiens Position als internationale Nr. 1 unter den Smart Cities und der Ruf der Seestadt als ihr erfolgreiches Urban Lab locken jährlich zahlreiche internationale Delegationen nach aspern. Häufig entstehen daraus anhaltender fachlicher Austausch und spannende Kooperationen. Seit dieser Woche gibt es auch eine smarte Städtepartnerschaft, gegründet von R20, der Stadt Sao Carlos, aspern Seestadt, WKÖ AußenwirtschaftsCenter Sao Paulo und den brasilianischen Technologie-Experten von E-cloud Energy.

Dieses „public-private-Partnership für das Klima“ hat es sich zum Ziel gesetzt, in der brasilianischen Stadt Sao Carlos ein Smart City Projekt auf den Weg zu bringen, das von den Erfahrungen und der Expertise der Seestadt lernen und von österreichischem wie brasilianischem Knowhow profitieren soll. Dass die Voraussetzungen ausgezeichnet sind, zeigten die Erfahrungsberichte eines beeindruckenden Panels, das in den Innovationshub Technologiezentrum Seestadt gekommen war, um auf Einladung von Advantage Austria, der Wirtschaftsagentur Wien und der Wien 3420 aspern Development AG mit ausgewählten VertreterInnen aus Forschung und Wirtschaft zu diskutieren.

Auf besonderes Interesse stieß das Portfolio der in der Seestadt höchst erfolgreich tätigen und international renommierten Energieforscher der Aspern Smart City Research (ASCR), aus dem Geschäftsführer Robert Grüneis verschiedene Showcases präsentierte. Weitere österreichische Beiträge steuerten die Sonnenstrom-Experten Fronius und ertex solar bei. Neben E-cloud Energy präsentierten die auf Großkunden spezialisierten Energiemanagement-Experten viridis und die E-Mobility-Sparte der Niobium-Weltmarkführer CBMM ihr smartes Portfolio made in Brazil.

Gerhard Schuster, CEO der Wien 3420 aspern Development AG, nach dem ersten Workshop mit der neuen Smart City Partnerstadt Sao Carlos: „Ich danke Jorge P. Machado und R20 für die Initiative zum spannenden Austausch und die Einladung an die Seestadt, unsere Expertise nach Brasilien zu bringen. Dass wir in aspern nicht nur unser bekanntestes Smart City-Aushängeschild ASCR zu bieten haben, zeigte das große Interesse an der anschließenden Seestadt-Tour.“ Diese führte vom erfolgreichen Business- und F&E-Inkubator Technologiezentrum Seestadt der Wirtschaftsagentur Wien, über den autonomen E-Bus des auto.Bus Konsortiums bis zu den Mobilitätsforschern des aspern.mobil LAB.

Die Veranstaltung – entstanden auf Initiative des brasilianischen R20-Director Jorge P. Machado – stand unter der Patronanz der österreichischen Botschafterin in Brasilien, Frau Irene Giner-Reichl und des brasilianischen Botschafters in Österreich, Antonio Marcondes. Jorge P. Machado dazu: „Der Smart City-Showcase aspern Seestadt ist gerade für Brasilien ein Erfolgsmodell, da besonderes Augenmerk auf das Gleichgewicht zwischen sozioökonomischen- und Umweltfragen gelegt wird. Die Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Sao Carlos ermöglicht die Realisierbarkeit eines Smart City Projekts in Brasilien.“

