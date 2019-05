Simmering: Anmelden zur Neugebäude-Tour am 2.6.

Wien (OTS/RK) - Bei einem Rundgang durch Schloss Neugebäude im 11. Bezirk suchen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zahlreiche Sehenswürdigkeiten auf, darunter die „Schönen Säle“, eine „Grotte“ und den „Löwen-Hof“ mit dem Zwinger-Gang. Die nächste Führung durch die Renaissance-Anlage hat der „Kultur-Verein Simmering“ für Sonntag, 2. Juni, angesetzt. Von 14.00 bis 15.30 Uhr lässt die Kunsthistorikerin Helga Rauscher interessierte Mitmenschen an ihrem großen Wissen über den bedeutenden Bau teilhaben. Treffpunkt: Haupteingang des Neugebäude-Areals im 11. Bezirk in der Otmar Brix-Gasse 1 (nach der Meidlgasse). Erwachsene bezahlen 7 Euro, die Jugend (bis 17 Jahre) blecht 3 Euro und Kinder (bis 10 Jahre) können ohne Entgelt bei der Tour mitmachen. Die Organisatoren bitten um Anmeldungen: Telefon 0664/574 52 10.

Die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dieser Führung ist begrenzt (maximal 35 Personen, wenigstens 10 Personen). Das Publikum erfährt an dem Nachmittag gesicherte Zahlen und Fakten sowie nette Anekdoten. E-Mails an den „Kulturverein Simmering“: kvs@kv-elf.com.

Allgemeine Informationen:

Kultur-Verein Simmering: www.kv-elf.com

Veranstaltungen im Schloss Neugebäude: www.schlossneugebaeude.at

Kulturelle Angebote im 11. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/simmering/

