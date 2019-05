Progressiv, Cineastisch & Innovativ: Neue Single "Enigma" von The Gerald Peter Project

Wien/Linz (OTS) - Die digitale EP Enigma von The Gerald Peter Project ist gemeinsam mit dem Musikvideo ab sofort auf YouTube, Spotify, Apple Music, CDBaby, Amazon, Bandcamp, iTunes verfügbar.

Komponist, Keyboarder und Produzent Gerald Peter führt seine Zuhörer auf eine musikalische Reise bei der Genregrenzen wie Progressive Rock, Filmmusik, Jazz und elektronische Musik überschritten werden.

Das Video wurde im Ars Electronica im Deep Space 8K in Linz gedreht, die Visuals dazu stammen ebenfalls von Gerald Peter.

Bei Single und Video wirken die Soundtrack Sängerin Julie Elven (u.a. Sängerin bei den Videospiel-Soundtracks Horizon Zero Dawn, World of Warcraft) sowie Schlagzeuger Aaron Thier (u.a. Schlagzeuger bei der Band EAV) mit.



Gerald Peter ist 1986 in Wien geboren und hat bereits Alben als Komponist, Keyboarder und Produzent mit seinen eigenen Bands Circle of Illusion und Inspirational Corner veröffentlicht. Er war 1,5 Jahre offizieller ROLI Seaboard Produktspezialist in London und war ebenso ein Jahr auf Tour als Showband-Musiker mit Cirque du Soleil.

