Fünf Superradler ab sofort unterwegs

Mit dem Trekkingrad geht’s durch die Oststeiermark, mit dem MTB durch die Süd- & Weststeiermark, die Genussradler beginnen am 7. Juni am Mürztalradweg.

Graz (OTS) - Der Juni 2019 steht in der Steiermark ganz im Zeichen des Radfahrens, in all seinen Facetten. Tritt für Tritt testen Genuss- und Trekkingradler sowie Mountainbiker das vielfältige Radangebot im Grünen Herz Österreichs. Via TV, Radio, Social Media & Co kann jedoch jeder Radinteressierte dabei sein und sich so Gusto aufs Radfahren in der Steiermark holen. Perfekt ausgestattet von Gigasport machen sich die fünf nun auf den (Rad-)Weg. Mit den „Energie-lieferanten“ Energie Steiermark, Murauer Bier und Spar Steiermark sind sie nun bereit für ihre Radreise. Alle Infos: www.steiermark.com/superradler und #superradler2019

Hochkarätige Begleitung

Während einiger Etappen steht den Superradlern hochkarätige Begleitung zur Seite, nämlich Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl (15. Juni), TV-Koch Johann Lafer (27. Juni) sowie Steiermark Tourismus-Geschäftsführer Erich Neuhold (beide Termine).

Die fünf Superradler sind nach dem Ausstattungstermin startbereit

Genussrad: Den Radtouren zu den schönsten Ausflugszielen wird sich Anna Klein aus Steyr gemeinsam mit Mann Florian und Tochter Gloria (1 Jahr alt) widmen.

Trekkingrad: Den mehrtägigen Radtouren entlang von z.B.: Mur, Enns und Feistritz nimmt sich Martin Kubanek aus Graz an. Er ist bereits 8.000 km durch Europa geradelt.

Mountainbike: Auf ausgesuchte Mountainbikestrecken des Mürzer Oberlands, der Reiteralm sowie um Murau werden sich Anja Gleichweit und Sandro Nistelberger aus Hartberg begeben.

Alle Details und Etappen unserer Superradler finden Sie unter:

www.steiermark.com/superradler und #superradler2019

