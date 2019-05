Neues Buch zur „Geschichte der Elementarpädagogik“ mit Gedenken an Heidemarie Lex-Nalis

Wien (OTS) - Diese Woche fand im Palais Epstein eine „Feierstunde zum Gedenken an Heidemarie Lex-Nalis“ statt, bei der auch ihr posthum erschienenes Buch „Geschichte der Elementarpädagogik in Österreich“ vorgestellt wurde. Das Buch wurde von der im Vorjahr verstorbenen Bildungsexpertin und Pädagogin Heidemarie Lex-Nalis über weite Teile selbst verfasst und dann mit Unterstützung von JungforscherInnen der FH Campus Wien fertig gestellt.

Das Buch gibt einen umfassenden Einblick in die Entwicklung der Elementarpädagogik in Österreich von der Frühen Neuzeit bis ins Jahr 2018. „Das Werk ist die erste große Zusammenschau der pädagogischen Entwicklungen in Österreich im elementaren Bereich und wird auch im Bereich der Ausbildung als Nachschlagwerk für interessierte Pädagoginnen und Pädagogen zum Einsatz kommen“, ist Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky überzeugt. „Heidemarie Lex-Nalis war nicht nur eine engagierte Bildungsexpertin, sondern auch eine ganz besondere Pädagogin, deren Herz immer für die Elementarpädagogik und die Entwicklung unserer Kinder geschlagen hat. Das spiegelt sich auch in diesem Buch wider!“

Die Daten zum Buch:

Geschichte der Elementarpädagogik in Österreich von Heidemarie Lex-Nalis (Autor), Katharina Rösler (Autor)

Verlag: Beltz Juventa

