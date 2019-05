AK for future: In den Klimaschutz investieren, statt 6,6 Milliarden Strafzahlungen riskieren!

AK-Präsidentin Renate Anderl: Ein rascher Ausbau der Öffis wäre ein starker Beitrag zum Klimaschutz

Wien (OTS) - „Tausende Schülerinnen und Schüler fordern auf den Freitags-Demonstrationen, zu Recht rasche Maßnahmen, um das Klima zu schützen“, sagt AK Präsidentin Renate Anderl anlässlich des weltweiten Aktionstages „fridays for future“. Ein Umdenken wäre gar nicht so schwer. „Wir wissen längst, dass Geld, das in den Klimaschutz investiert wird, gut angelegt ist“, so die AK Präsidentin. Angesichts möglicher Strafzahlungen von bis zu 6,6 Milliarden Euro für nicht eingehaltene Klimaziele fordert sie einen Investitionsschub für den Klimaschutz, insbesondere beim Ausbau der Öffis: „Wir müssen in den Klimaschutz investieren, statt Strafzahlungen zu riskieren.“ Die AK-Umfragen unter Menschen, die täglich zur Arbeit pendeln, zeigen eindeutig: Mehr und kostengünstige Bahn- und Busangebote sind das entscheidende Argument, um vom Auto auf Busse und Bahnen umzusteigen. „Gerade für die erste und die letzte Meile auf dem Weg zur Arbeit und zurück muss es gute und schnelle Lösungen geben“, so Anderl. Die rund 6,6 Milliarden Euro, die als Strafzahlung drohen, könnten - in die Öffis investiert -einen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz bringen und dabei noch bis zu 60.000 Arbeitsplätze schaffen. Denn mit Investitionen von 6,6 Milliarden Euro könnte man das Angebot des Schienennahverkehrs in Österreich für die nächsten fünf Jahre verdoppeln.

Mit 6,6 Milliarden Euro könnten allein 40.000 neue Zugverbindungen im Nahverkehr finanziert werden. Das wären insgesamt 660 Millionen neue Zugkilometer.

Mit 6,6 Milliarden Euro könnte man 550 neue Railjets oder 190 Kilometer neue S-Bahn-Trassen finanzieren.

Mit 6,6 Milliarden Euro könnten alle 1,4 Millionen Familien mit Kindern für 2,5 Jahre um-sonst Bahnfahren mit einer „Österreich-Card Familie“.

Mit 6,6 Milliarden Euro können 550.000 Photovoltaik-Anlagen (5 Kilowatt bei Höchstleistung, Gesamtkosten rund 12.000) verwendet werden.

Mit 6,6 Milliarden Euro könnten rund 300.000 Pelletheizungen (Gesamtkosten zwischen 18.000 – 25.000 Euro, Schnitt: 21.500) finanziert werden.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

ChefIn vom Dienst

+43 1 50165 12565

presse @ akwien.at

https://wien.arbeiterkammer.at