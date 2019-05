Gefährlich Drohung in Lokal

Wien (OTS) - 31.05.2019, 01.45 Uhr

9., Währinger Gürtel

Vor einem Lokal am Währinger Gürtel ist es am 31. Mai 2019 zu einem Streit unter drei Männern gekommen. Ein 36-Jähriger bedrohte seine Kontrahenten mit dem Umbringen und versuchte sie mit einer zerbrochenen Bierflasche zu attackieren. Der 27- und der 40-Jährige konnten den Angriff abwehren und den guinea-bissauischen Staatsangehörigen bis zum Eintreffen der Polizei anhalten. Der 36-Jährige befindet sich in Haft.

