Versuchter Diebstahl eines Baugerüstes

Wien (OTS) - 30.05.2019, 07.00 Uhr

11., Csokorgasse

Ein Zeuge verständigte am 30. Mai 2019 um 07.00 Uhr die Polizei, da er mehrere Männer beobachten konnte, die am Feiertag ein Baugerüst in der Csokorgasse abbauten. Nach Rücksprache mit der Baufirma und der Feststellung, dass keine Arbeiter der Firma vor Ort sein sollten, konnten Beamte der Polizeiinspektion Sängergasse zwei der mutmaßlichen Diebe (30 und 43 Jahre alt, rumänische Staatsangehörige) festnehmen. Zwei weitere, derzeit unbekannte Täter flüchteten, die Ermittlungen sind am Laufen.

