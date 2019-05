holzhuber impaction: Neue Markenpositionierung und Imagekampagne für Druckerei Berger

Die Wiener Digitalagentur setzt für das Waldviertler Familienunternehmen ein neues Corporate Design und eine mehrstufige Anzeigenkampagne um

Es war uns ein besonderes Anliegen, das Gesicht der Druckerei Berger richtig zu erfassen und auf ansprechende, zielgruppenorientierte Weise nach außen zu tragen. Das Unternehmen blickt auf mehr als 150 Jahre Firmentradition zurück: Das spricht für tiefgreifende Erfahrung in der Branche und für höchste Qualität – ein wichtiger USP, der die Kunden unbedingt erreichen muss Thomas Holzhuber, Geschäftsführer der Digitalagentur

Es ist ein gutes Gefühl, mit holzhuber impaction einen erfahrenen Berater an der Seite zu haben, der ein Gespür für unsere Positionierung hat und versteht, was uns als Unternehmen ausmacht. Vertrauen und Kundenzufriedenheit sind für uns seit jeher besondere Werte und wir sind deshalb sehr bemüht, gemeinsam mit unseren Kunden an einer erfolgreichen Zukunft zu arbeiten. Peter Berger, Geschäftsführer der Druckerei Berger

Wien (OTS) - Als Auftakt der Zusammenarbeit zwischen der Wiener Agentur und der traditionsreichen Waldviertler Druckerei wurde eine neue Markenpositionierung ausgearbeitet, die auf einem Spannungsverhältnis zwischen Tradition und Moderne beruht.

Im Rahmen dessen wurde ein neues Corporate Design sowie eine mehrstufige Anzeigenkampagne modelliert, die Nutzer zielgruppen- und themengerecht abholen und ein stimmiges Gesamtbild schaffen soll. Für unterschiedliche Use-Cases einsetzbar, lässt sich damit eine klare Brand Recognition erzielen und der Vertrauenswert der Marke zusätzlich stärken.



Bei der Konzeption der neuen Markenpositionierung richtete holzhuber impaction besonderes Augenmerk darauf, die Werte des bereits in 5. Generation geführten Familienbetriebes aufzugreifen und sie unverfälscht und natürlich in die Markenkommunikation einfließen zu lassen.

„Für uns als Agentur ist es besonders spannend, mit der letzten familiengeführten Druckerei dieser Größenordnung zusammenzuarbeiten und an der Positionierung zu feilen. Es war uns ein besonderes Anliegen, das Gesicht der Druckerei Berger richtig zu erfassen und auf ansprechende, zielgruppenorientierte Weise nach außen zu tragen. Das Unternehmen blickt auf mehr als 150 Jahre Firmentradition zurück: Das spricht für tiefgreifende Erfahrung in der Branche und für höchste Qualität – ein wichtiger USP, der die Kunden unbedingt erreichen muss “, so Thomas Holzhuber, Geschäftsführer der Digitalagentur.



Auch für Peter Berger – Geschäftsführer bei Druckerei Berger – fällt die Zusammenarbeit auf fruchtbaren Boden: „ Es ist ein gutes Gefühl, mit holzhuber impaction einen erfahrenen Berater an der Seite zu haben, der ein Gespür für unsere Positionierung hat und versteht, was uns als Unternehmen ausmacht. Vertrauen und Kundenzufriedenheit sind für uns seit jeher besondere Werte und wir sind deshalb sehr bemüht, gemeinsam mit unseren Kunden an einer erfolgreichen Zukunft zu arbeiten. Wir erkennen uns in den Ausarbeitungen sehr gut wieder und sehen dies als erfolgreichen Startschuss für weitere gemeinsame Projekte mit holzhuber impaction.“

Credits holzhuber impaction:

Beratung: Thomas Holzhuber

Creative Director: Martin Lingnau

Art Director: Daniel Wiseman

Text & Konzept: Johannes Strehn

Grafik: Daniel Kratochvill



Links:

Zu Druckerei Berger: www.berger.at

Zu holzhuber impaction: www.impaction.at





Über holzhuber impaction

Als erste österreichische New-Media-Agentur investiert holzhuber impaction bereits seit 1994 in Erfahrung, Wissen sowie Innovationskraft und entwickelt mit Begeisterung und Liebe zum Detail Konzepte für Kampagnen, Portale, Intranets, Shops, Games, Content & Applikationen auf allen digitalen Ebenen – oft Grenzen aufhebend über die Onlinewelt hinaus. holzhuber impaction verbindet strategisches Know-how, außerordentliche Konzeptionsfähigkeiten und starke Beratungskompetenz mit authentischer Kreativität und visueller State-of-the-Art-Kommunikation zu einem großen Ganzen: digitaler Markenführung mit impact.

Rückfragen & Kontakt:

plein communications

Mag. Nicole Plein

Tel: +43 664 546 48 05

nicole @ plein.at