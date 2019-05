Gütesiegel "Singende Klingende Schule" an 147 NÖ Schulen überreicht

LR Teschl-Hofmeister: Motivation zur aktiven Beteiligung am kulturellen Leben

St. Pölten (OTS/NLK) - Das Land Niederösterreich verleiht in Kooperation mit der Bildungsdirektion für Niederösterreich seit 2016 das vokale Gütesiegel „Singende Klingende Schule“ an jene Schulen im Bundesland, die ihre Schülerinnen und Schüler für das gemeinsame Singen begeistern und in denen das gemeinsame Singen in der Stundentafel und/oder durch musikalische Aktivitäten dokumentiert ist. Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister konnte gemeinsam mit Bildungsdirektor Johann Heuras im Rahmen eines Festaktes in St. Pölten für das heurige Jahr 2019 insgesamt 147 Schulen mit dem Gütesiegel auszeichnen. Zusätzlich wurde 15 Schulen, die bereits zum dritten Mal ausgezeichnet wurden, das Gütesiegel in Gold überreicht.

Landesrätin Teschl-Hofmeister hob das Singen als grundlegende Kulturtechnik des Menschen in allen Lebensbereichen hervor: „Die menschliche Stimme ist jenes Instrument, das alle mit sich tragen. Unsere Schulen in Niederösterreich leisten einen wesentlichen Beitrag für die musikalische Nachwuchsförderung. Ich bin beeindruckt von der Begeisterung hier. Diese Freude am gemeinsamen Singen und an öffentlichen Auftritten soll die jungen Sängerinnen und Sänger zur zukünftigen aktiven Beteiligung am kulturellen Leben motivieren.“

Das Projekt richtet sich an alle niederösterreichischen Volksschulen, Neuen Mittelschulen, Musik-NMS, AHS und BMHS. Mit dem NÖ Gütesiegel „Singende Klingende Schule“ soll die großartige musikpädagogische Arbeit, die an NÖ Schulen geleistet wird, dokumentiert und jene Pädagoginnen und Pädagogen vor den Vorhang gebeten werden, die sich auf dem Gebiet des Singens seit vielen Jahren außergewöhnlich engagieren. Eine Jury, bestehend aus dem Fachinspektor für Musikerziehung Andreas Gruber, dem Landeskoordinator für Musikpädagogik NÖ Erhard Mann und dem Koordinator der Chorszene NÖ Gottfried Zawichowski, hat die Einreichungen gesichtet und bewertet.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at

