Neues Hotel vereint traditionelle Kyoto-Motive und Omotezashiki-Design

Kyoto, Japan (ots/PRNewswire) - Hotel Management Japan Co., Ltd. (Hauptsitz: Bezirk Shibuya, Tokio; Representative Director: Shunzo Azuma; nachstehend als "HMJ" bezeichnet), eine Hotelmanagementgesellschaft, hat die Eröffnung des Oriental Hotel Kyoto Gallery für Montag den 2. September 2019 angekündigt. Das in Kyoto unweit des Bahnhofs Kiyomizu-Gojo gelegene Hotel fokussiert sich auf das Konzept "Die Essenz von Kyoto". Umgesetzt wird dies durch die Kombination verschiedener traditioneller und stilvoller Motive, die Kyoto verkörpern. Diese Essenz findet sich in den verschiedenen Bereichen des Hotels wieder, um den Gästen und Besuchern einen komfortablen Raum zu bieten, der auf den Menschen und den Fluss der Hotelbesucher ausgerichtet ist. Das Hotel befindet sich in fußläufiger Entfernung zu zahlreichen historischen Stätten, darunter Gion, der Kiyomizu-Tempel und der Yasaka-Schrein, so dass die Gäste japanische Kunst und Kultur und die Hauptattraktionen der Stadt Kyoto gleichermaßen genießen können.

- Oriental Hotel Kyoto Gallery wird am 2. September 2019 in Kyotos Kiyomizu-Gojo-Viertel eröffnet -

* Außenansicht des Hotels

https://kyotogallery.oriental-hotels.com/ (Vorläufiger Site-Launch geplant für 26. April 2019)

Geplante Aufnahme des Betriebs: Montag, 2. September 2019 Website: https://kyotogallery.oriental-hotels.com/ (Vorläufiger Site-Launch geplant für 26. April 2019)

Adresse: 423-1 Sujakucho, Bezirk Higashiyama, Kyoto, Japan 605-0901 Gebäudegröße: Sieben oberirdische Stockwerke, Gesamtgeschossfläche von 4.615 m2Anzahl der Gästezimmer: 150 (19 Doppelbettzimmer, 128 Zwei-Bett-Zimmer, zwei Suite und ein Raum in universellem Design) Gastronomische Einrichtungen: Ein Cafe (52 Sitzplätze; nur für Hotelgäste) (Als Frühstücksraum von 7:00h bis 10:00h, ab dann als Cafe von 10.00h bis 23.00h) Lage und Anreise: Eine Gehminute vom Bahnhof Kiyomizu-Gojo Station (an der Keihan Main Line) entfernt

Eröffnung in Kürze: Oriental Hotel Kyoto Gallery

Details des Hotels



Die traditionelle Kunst und Architektur Kyotos



Verschiedene traditionelle Motive aus Kyoto heißen den Gast willkommen und begleiten ihn, vom Eingangsbereich über die Lobby bis ins Zimmer, und auf all seinen Wegen innerhalb des Hotels. Die Gäste können sich während ihres Aufenthaltes an einem komfortablen Umfeld erfreuen, das auf den Menschen und den Fluss der Hotelbesucher ausgerichtet ist.



Eingangsbereich



Traditionelles Motiv 1: Vertikales Gitterlinien-Design

Das vertikale Gitterlinien-Design kam während der Heian-Zeit in Schreinen, Tempeln und den Residenzen von Adelsfamilien zum Einsatz, und wurde auch in Türen integriert oder als Teil des Inventars weiterentwickelt. Das Design hilft, die Privatsphäre zu schützen, lässt aber zugleich Wind und Licht in die Innenräume ein.

Traditionelles Motiv 2: Schachbrettmuster

Kabuki-Schauspieler Ichimatsu Sanogawa, der schachbrettartige Muster liebte und für seine Kleidung bevorzugte, machte dieses Muster Mitte der Edo-Zeit in ganz Japan populär. Es steht für Glück und gute Aussichten mit Nuancen wie Wohlstand der Nachkommen und Ausbau von Geschäften, da sich das Muster ununterbrochen fortsetzt.



Rezeption/Lobby & Lounge



Traditionelles Motiv 3: Rinpa, eine Schule der japanischen Malerei

Charakteristisch für diese starke Form der Komposition, die sich durch die Verwendung von Blattgold und Silber als Hintergrundfarben mit wiederkehrenden Mustern auszeichnet, sind Techniken wie tarashikomi, das Einmalen der nächsten Farbe in den noch feuchten Grund. Rinpa als Schule der künstlerischen Gestaltung hat seit der Momoyama-Zeit bis in die Moderne Bestand.

Traditionelles Motiv 4: Japanisches doma-Raumdesign

Doma ist eine traditionelle Form von Boden, auf dem zudienende, sonst eher im Außenbereich angesiedelte Arbeiten im Inneren des Hauses möglich sind. Das Hoteldesign integriert die japanische doma-Atmosphäre mit althergebrachtem Zubehör, bunten Lichtern und traditionellen Türen, und schafft ein Ambiente, das das "Außen" nach "Innen" bringt.



Restaurant und Café



Traditionelles Motiv 5: Holzrahmenwerk

Die Verwendung von Holz für die Konstruktion gehört zu den traditionellen Techniken der japanischen Architektur. Es handelt sich um eine wunderschöne Technik, die ohne Eisenwaren auskommt, und bei der ein Schreiner durch die Bearbeitung von Unebenheiten der Oberfläche ein einziges Stück Material für das Fügen, Verbinden und Montieren nutzen kann. Umgesetzt wird dies in einem einmaligen Stil, der für Japan typisch ist, wo es viel Feuchtigkeit gibt und die Temperaturunterschiede enorm

sein können.



Gästezimmer



Traditionelles Motiv 6: japanische Yukimi shoji Fenster und Raumteiler

Wenn man washi, japanisches Reispapier, auf eine Seite eines Holzrahmens wie bei einem normalen Shoji aufbringt, dann aber den unteren Teil des Holzrahmens in transparentem Glas ausführt, konnte bzw. kann man beispielsweise sehen, wieviel Schnee sich möglicherweise außerhalb des Raumes aufgetürmt hat. Auf diese Weise kam die Bezeichnung yukimi shoji ("Shoji, durch das man den Schnee sehen kann") zustande.

Traditionelles Motiv 7: Suibokuga Tuschmalerei

Es wird angenommen, das Suibokuga in der Tang-Dynastie etabliert und später während der Kamakura-Zeit in Japan eingeführt wurde. Es handelt sich um eine Form von sumi-e, der Schwarz-Weiß-Kunst der Tuschmalerei, nicht nur mit schwarzen Linien, sondern Schattierungen und hellen und dunklen Tönen durch unterschiedliche Farbhelligkeit.



Zum Aufwachen etwas Warmes: Suppe und Reis



Frühstück: Das Frühstücks-Buffet steht unter dem Motto "Suppe als Mahlzeit". Das vom Küchenchef entworfene Suppenmenü, das jeder Jahreszeit gerecht wird, umfasst drei verschiedene Arten von Suppen als leichte Nahrung, die dem Körper Wärme spendet. Genießen Sie Ihre Lieblingssuppe mit Reis und Einlagen.

Cafe: Das exklusiv den Hotelgästen vorbehaltene Cafe/Restaurant kann tagsüber als Freiraum genutzt werden, in dem man z.B. einen Kaffee oder Tee, grünen Tee oder ein anderes Lieblingsgetränk genießen kann.

Betreibergesellschaft: HMJ International Co., Ltd.

Das Oriental Hotel Kyoto Gallery wird von HMJ International Co., Ltd. (Hauptsitz: Bezirk Shibuya, Tokio; Representative Director: Allan Takahashi) als Betreibergesellschaft betrieben, während Hotel Management Japan, Co., Inc. (HMJ) für das Management des Hotels verantwortlich ist.



Hotel Management Japan Co., Ltd.: Unternehmensprofil



Hotel Management Japan Co., Ltd. (HMJ) ist eine Hotelmanagementgesellschaft, die 18 Hotels in Japan mit insgesamt 5.433 Zimmern betreibt. HMJ ist im Bereich des Hotelmanagements, z.B. für Tokyo Disney Resort® und für Partnerhotels sowie für in- und ausländische Marken wie "Oriental", "Hilton", "Marriott" und "Holiday Inn" landesweit in Japan tätig.

* Anzahl der Hotels in der Gruppe: 18 (Gesamtzahl der Zimmer für alle Hotels in der Gruppe: 5.433; Gesamtzahl der Mitarbeiter für alle Hotels in der Gruppe: rund 2.400 Beschäftigte

* Hotels in Japan: 18

Hotel Hilton Narita (Narita (Stadt), Präfektur Chiba/548 Zimmer), International Garden Hotel Narita (Narita (Stadt), Präfektur Chiba/463 Zimmer), Oriental Hotel Tokyo Bay (Urayasu (Stadt), Präfektur Chiba/511 Zimmer), Hilton Tokyo Odaiba (Bezirk Minato, Tokio/453 Zimmer), Hotel Oriental Express Tokyo Kamata (Bezirk Ota, Tokio/158 Zimmer), Hotel Oriental Express Tokyo Ginza (Eröffnung Juli 2019) (Bezirk Chuo, Tokio/103 Zimmer), Oriental Hotel Kyoto Gallery(Eröffnung September 2019)(Bezirk Higashiyama, Kyoto/150 Zimmer), Hotel Nikko Nara (Nara (Stadt), Präfektur Nara/330 Zimmer), Holiday Inn Osaka Namba (Bezirk Chuo, Osaka (Stadt)/314 Zimmer), Namba Oriental Hotel (Bezirk Chuo, Osaka (Stadt)/258 Zimmer), Hotel Oriental Express Osaka Shinsaibashi (Bezirk Chuo, Osaka (Stadt)/124 Zimmer), Oriental Suites Airport Osaka Rinku (Eröffnung Dezember 2019) (Izumisano (Stadt), Osaka/258 Zimmer), Kobe Meriken Park Oriental Hotel (Bezirk Chuo, Kobe (Stadt)/319 Zimmer), Sheraton Grand Hotel Hiroshima (Bezirk Higashi, Hiroshima (Stadt)/238 Zimmer), Oriental Hotel Hiroshima (Bezirk Naka, Hiroshima (Stadt)/227 Zimmer), Oriental Hotel Fukuoka Hakata Station (Bezirk Hakata, Fukuoka (Stadt)/221 Zimmer), Hotel Nikko Alivila (Dorfgemeinde Yomitan, Präfektur Okinawa/397 Zimmer), Okinawa Marriott Resort & Spa (Nago (Stadt), Präfektur Okinawa/361 Zimmer)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/894688/Oriental_Hotel_Kyoto_Guest_room.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/894690/Oriental_Hotel_Kyoto_room.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/894691/Oriental_Hotel_Kyoto_lobby.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/894692/Oriental_Hotel_Kyoto_entrance.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Oriental Hotel Kyoto Gallery

Public Relations-Anlaufstelle für Neueröffnungen

Kobe Meriken Park Oriental Hotel

Ansprechpartner: Frau Kashiwazaki

E-Mail: y_kashiwazaki @ kobe-orientalhotel.co.jp

TEL: 078-325-8102 (werktags von 10:00h bis 18:00h)