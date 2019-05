Industrie gratuliert Brigitte Bierlein

IV-GS Neumayer: Umsichtige Entscheidung des Bundespräsidenten – Erste Bundeskanzlerin der Republik hat vollstes Vertrauen der Industrie

Wien (OTS) - „Wir gratulieren Brigitte Bierlein zu dieser verantwortungsvollen Aufgabe“, so der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Christoph Neumayer, am heutigen Donnerstagabend. Die Industrie begrüßt die Entscheidung des Bundespräsidenten die bisherige VfGH-Präsidentin zur Kanzlerin der Übergangsregierung zu ernennen.

„Brigitte Bierlein agierte in ihren bisherigen Positionen objektiv und erfahren im Sinne der Republik. Wir wünschen der neuen Kanzlerin alles Gute und viel Erfolg für ihre neuen Aufgaben in der mehr als herausfordernden Zeit bis zur Nationalratswahl und freuen uns auf die Zusammenarbeit“, so Neumayer.

Weitere Informationen: www.iv.at/medien

Rückfragen & Kontakt:

Industriellenvereinigung

Mag. Matthis Prabitz

Pressesprecher

+43 (1) 711 35-2305

matthis.prabitz @ iv.at

https://www.iv.at/medien