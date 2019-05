Team Kärnten/Köfer wünscht Bierlein „Fingerspitzengefühl und Durchhaltevermögen“

Team Kärnten-Chef Köfer bringt Bierlein auch als zukünftige Kanzlerkandidatin ins Spiel

Klagenfurt (OTS) - Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer wünscht der designierten Übergangskanzlerin Brigitte Bierlein viel Glück, Fingerspitzengefühl und Durchhaltevermögen für diese schwierige und gewichtige Aufgabe: „Alleine die heutigen Aussagen von Vertretern von Mitte-links bis Mitte-rechts zeigen, dass Bierlein über sehr viel Rückendeckung verfügt und damit über eine ideale Ausgangsposition für die Führung der Amtsgeschäfte der Republik verfügt. Was man sich von ihr sicherlich nicht erwarten darf, ist, dass sie große Reformen angehen oder irgendwelche Probleme des Staates lösen wird, das ist auch nicht ihre primäre Aufgabe.“ Köfer hofft insbesondere, dass sich Bierlein rasch am (partei-)politischen Parkett zurechtfindet und den Dialog in den Mittelpunkt ihres Handelns rückt.

Sollte sich Bierlein in ihrer neuen Funktion in den nächsten Wochen und Monaten erwartungsgemäß beweisen und bewähren, wäre Köfer sogar davon überzeugt, dass Bierlein auch nach der Nationalratswahl im Herbst eine ideale Kanzlerin für Österreich darstellen würde: „Bierlein wäre eine unabhängige Person und könnte von allen Parlamentsparteien unterstützt werden. Das würde völlig neue und positive Verhältnisse in Österreich schaffen.“

